Una mujer resultó muerta, arrollada por un tren en Los Ángeles

La policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando la muerte de una mujer que fue atropellada y resultó muerta en un accidente de un tren de MTA Los Ángeles el miércoles, en el área de Koreatown.

El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió un reporte alrededor de la 1:05 p.m. de una mujer que posiblemente se había lanzado al frente de un tren de la Línea Roja en el área de la estación de metro Wilshire / Vermont, según el oficial Tony Im.

Los paramédicos fueron llamados al lugar y declararon muerta a la mujer, dijo la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart.

LAFD Alert- Koreatown Trapped Vehicle – Person vs Train Fatality 3170 W Wilshire Bl MAP: https://t.co/E4XmwTnH2P FS13; DETAILS: https://t.co/s00BA6JBwq— LAFD (@LAFD) September 29, 2021 Aún no se conoce la identidad de la víctima.