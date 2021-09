Macy’s retira del mercado el producto Martha Stewart Collection Oil & Vinegar Cruets” y pide a sus clientes dejar de usarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde 1858 la tienda departamental Macy’s se ha ganado un lugar muy especial en los estadounidenses quienes con los ojos cerrados consumen sus productos porque saben que una de sus políticas está basada en la venta de artículos de excelente calidad.

Y para seguir garantizando la calidad y seguridad en sus productos, que van desde ropa, productos para el hogar y muchos más, ha retirado de forma voluntaria un artículo de un reconocido fabricante.

El pasado 29 de septiembre a través de un comunicado oficial la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, CPSC, informó que Macy’s ha pedido a quienes hayan adquirido el controvertido producto lo dejen de usar de manera inmediata porque representa una amenaza.

El producto se trata de un envase de vidrio con la base cuadrada y un pico de metal que sirve para verter aceite o vinagre y pertenece a la línea de “Martha Stewart Collection Oil & Vinegar Cruets”.

Según se ha podido conocer el producto salió del mercado porque representa un peligro a mediano plazo ya que después de cierto tiempo de uso, éste se puede romper y causar daños en los clientes.

Dicho retiro afecta al mercado a más de 26 mil envases, así como un golpe fuerte a la línea de “Martha Stewart Collection Oil & Vinegar Cruets” quien recibió por lo menos seis reportes sobre la ruptura de sus productos, mismos que llevaron al hospital a dos de ellos quienes solo requirieron de un par de suturas.

Macy’s ha puesto a la disposición de los clientes que adquirieron el envase de vidrio una línea especial para devolver el artículo a través de un envío gratuito y posteriormente pueda recibir el reembolso al 100 %.

Esta no es la primera vez que Macy’s retira voluntariamente un artículo de su tienda como medida de seguridad para todos sus clientes.

Fue en mayo de este año que la tienda sacó de sus vitrinas y bodegas el artículo My Little Steamer y My Little Steamer Go Mini porque según las críticas de cientos de usuarios, el vaporizador goteaba y rociaba agua caliente, lo que provocaba quemaduras.

Dos meses después, en julio, la marca retiró la línea de pantalones rectos “Alfani Center & Petite” porque encontró que las costuras la presencia de moho, lo que sin duda generaría un problema en la piel de sus clientes.

Esta es una prueba más del compromiso que tiene Macy’s con sus clientes y que pone en alerta a sus proveedores que desean ver expuestos sus artículos o productos en sus vitrinas.

