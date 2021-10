Qué hacer si he perdido el título de propiedad de mi auto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El título del auto —al igual que el registro, la licencia de conducir y el seguro de auto— es un requisito fundamental para poder conducir legalmente en Estados Unidos. Si un conductor no lo posee, no podrá probar que el vehículo que conduce le pertenece y, por lo tanto, podría terminar envuelto en serios problemas. Aunque no es requerido para operar un auto, como los demás documentos, el título de propiedad es el primer requisito para poder vender un auto en Estados Unidos y si no está presente prácticamente anula cualquier transacción o la convierte en un acto ilegal si se realiza. Por eso, las autoridades recomiendan mantenerlo en un lugar seguro para no correr el riesgo de perderlo o dañarlo ya que, según indica Carros en USA, recuperarlo podría implicar tiempo y dinero.

Cuando un título está dañado, aún existe la prueba de la propiedad del auto y resultará mucho más fácil recuperarlo, pero cuando está extraviado, los pasos a seguir para solicitar un título consolidado son los siguientes:

1. Consultar en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente cuáles son los requisitos de elegibilidad para un título consolidado. Aunque el DMV proporciona esta información, este tipo de solicitudes se llevan a cabo en la oficina local de la Secretaría de Estado.

2. Recopilar toda la documentación requerida. Además de todos los documentos exigidos, también será necesario el pago de una tarifa y completar una solicitud, probablemente mediante un formulario.

3. Cuando el solicitante resulta elegible, el gobierno del estado exigirá que pague una fianza. Este tipo de trámites resultan caros debido a este monto, ya que el costo de la fianza, a menudo, supera el valor del auto. El documento correspondiente llegará al solicitante a través de su dirección postal.

4. Luego de pagar, el propietario debe reenviar la fianza a la Secretaría de Estado. Una vez que obtenga el título consolidado, deberá registrar nuevamente el vehículo.

Es muy importante tener completa seguridad de que se ha extraviado el título antes de llevar a cabo este proceso, hacerlo sin confirmación alguna podría derivar en un gasto innecesario que resulta muy significativo en el presupuesto de cualquier persona. Cuando se ha comprado un auto usado, también es recomendable consultar con el vendedor, ya que es probable que el documento se haya quedado en su poder.

