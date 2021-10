Hablan Laura Flores, Gabriel Porras, y Kim Loaiza y JD Pantoja, nominados en ‘Así Se Baila’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de una noche de muchas sorpresas, hablamos en exclusiva con Laura Flores, Gabriel Porras, y Kim Loaiza y JD Pantoja, las dos parejas nominadas en la cuarta gala de ‘Así Se Baila’.

Mientras para Laura y Gabriel el estar nominados fue toda una sorpresa, pues sienten que ambos bailes lo hicieron muy bien, para Kim y JD fue justa la decisión de los jueces, Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente.

“Yo no me lo imaginaba, pensé que lo habíamos hecho muy bien, y estaba satisfecho con lo que logramos. A mí me gusta mucho Laura como pareja, es una persona dedicada y entregada, y he aprendido a conocer muchas cosas interesantes, y además a ser más como ella”, nos dice Gabriel.

Mientras que Laura, aunque coincide, entiende que son las reglas del juego: “Yo creo que los dos hemos hecho un gran trabajo, pero al final del día, si lo analizas bien, todos y cada uno de nosotros como participantes vamos a estar en un riesgo de eliminación, no es nada que no sepamos vivamente“.

Como te dijimos al principio, para la pareja de influencer, quienes además tienen una semana menos dentro de la competencia de Telemundo, esto no ha sido una sorpresa.

“Nos imaginábamos sí, porque todo puede pasar, es un reality… Contamos con el mismo riesgo de las demás parejas, y nos parece muy justo”, coinciden ambos.

Les preguntamos a ambas parejas si sintieron que algo les había faltado, en comparación con el resto, para estar en esta instancia donde, dos de ellos deberán abandonar el concurso la próxima semana.

“No siento que nos haya faltado nada, trabajamos un montón, lo que pretendíamos hacer en el espectáculo lo hicimos, de hecho me parece que llegamos las dos veces perfecto, yo no siento nada mal, me gusta mucho lo que logramos y estoy contento con los dos bailes”, dice Gabriel y Laura agrega.

“Nosotros bailamos muy padre, también Gregorio y Luna bailaron muy lindo. Ha sido una noche muy especial porque todo el mundo dio más, hay un nivel muy alto, entonces cada vez se cierra más esta competencia porque todo el mundo lo está haciendo muy bien”.

En el caso del matrimonio de influencer, lo toman como algo más inspiracional. “Lo mejor creo que fue como salir de nuestra zona, y bailar algo que no habíamos disfrutado, y lo peor, los nervios, a veces me traicionan”, dice Kim.

Cuando alguien tiene que estar en este lugar tan incómodo de nominados por el voto de los jueces, la pregunta es saber si sienten o no que fueron justos.

“Los jueces son jueces, su labor es juzgar hicieron su trabajo, eso es todo, es una competencia sabíamos que veníamos a esto”, se resigna Gabriel, quien es más pasional frente a esta situación.

“Los jueces son libres de tomar la decisión que ellos quieran, no podemos hacer nada al respecto, el papel de concursante es de concursante, y el de juez es juez aquí venimos”, cierra Laura.

Como te decimos desde el principio, Kim y JD, lo toman como algo que debió ser así: “La opinión de los jueces fue justa porque es totalmente real lo que dijeron, yo si hubiera estado en el lugar de ellos hubiera opinado lo mismo, yo se que al principio, lo único que queda es aprender, y mejorar para la próxima”, finalizan.

El público tendrá 24 horas para votar por su pareja favorita a quien deberán salvar si es que quieren que sigan dentro de la competencia. Recordemos que los primeros eliminados fueron Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A LOS NOMINADOS:

