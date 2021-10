Residente vuelve a arremeter contra J Balvin: “Tienes el talento de no tener talento”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que Residente criticara el llamado a un boicot que hizo J Balvin a la próxima entrega de los Latin Grammy -ante la falta de nominaciones de artistas de reguetón-, comparando la música de éste como “un carrito de hot dogs”, el colombiano publicó en sus redes sociales fotografías en las que aparece fingiendo ser vendedor de esa comida rápida y hasta ha lanzado mercancía con ilustraciones al respecto, algo que su propio padre –Alvaro Osorio– comentó, escribiendo el mensaje: “No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decía Peter Drucker. Buena esa Josecito”.

Al parecer, todo eso molestó aún más al líder de Calle 13, quien en su cuenta de Instagram publicó un largo video en el que expone a J Balvin como una persona sin talento: “Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres… Primero dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio”.

Residente comentó que la actitud de J Balvin con él tras la publicación de los polémicos mensajes fue muy distinta a lo que escribió posteriormente en sus redes sociales: “Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara…terminaste llamando a todo el mundo pa’ que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes de Whatsapp diciéndome falso, y por las redes me escribes “respeto tu opinión”.

René Pérez continuó arremetiendo contra el reguetonero, acusándolo de mentiroso: “Quedamos que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video…tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente de que tienes talento… Créeme que intenté ser tu pana, nos ayudamos mutuamente en algunos momentos, pero eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible…Dile a tu viejo que el refrán que tiró, “no acoses a un genio, que al sentirse atacado saca su arsenal de inteligencia”, ‘ta bueno; atentamente, el ca***n papa de tu fu****g papa”. Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado ante estos comentarios.

