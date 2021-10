Selena Gomez vuelve a la música de la mano del grupo británico Coldplay

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Siete meses después de lanzar un álbum llamado Revelación que, además de llevarla a cantar de nuevo en español, pasó sin pena ni gloria por las listas de éxitos, la cantante Selena Gomez volverá de forma inminente a la escena discográfica de la mano de la banda Coldplay.

Según el diario The Sun, la ex estrella de Disney, protagonista de una nueva serie para la misma compañía llamada “Only murders in the building”, en la que comparte créditos con Martin Short y Steve Martin, recibió con mucho entusiasmo la propuesta que le hizo en abril el líder y vocalista del grupo británico, Chris Martin, para firmar una “poderosa balada” que llevará por título “Let somebody go”. El sencillo se incluirá probablemente en el nuevo disco que la banda lanzará el próximo 15 de octubre, Music of the spheres, aunque la canción se estrenará unos días antes.

“Chris siempre ha sido un gran admirador de Selena y de su música, por lo que tenerla en su nuevo álbum es un sueño hecho realidad”, expresó una fuente cercana al músico sobre un tema que se habría grabado el pasado mes de abril. “Ya están organizando planes para una actuación especial en vivo que sirva para promocionar el disco”, aseguró el mismo informante.

Otro de los objetivos que se habría marcado el ex esposo de Gwyneth Paltrow con esta llamativa colaboración, de acuerdo con los mismos confidentes, pasa por ampliar notablemente el público potencial al que va dirigida la banda, que lleva ya más de 20 años conquistando a las nuevas generaciones de melómanos gracias a un sonido fresco que se adapta con maestría a cualquier cambio de tendencia.

“Selena sigue siendo muy popular entre la gente joven, y el grupo espera que esta colaboración le sirva para asegurarse el apoyo de la próxima generación de fans de la música”, señaló la misma fuente al periódico británico, que por otro lado no ha podido revelar aún la fecha de lanzamiento del mencionado dueto.

