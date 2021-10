Un electricista mata a tres compañeros con un cuchillo y un bate de béisbol en Florida

Parece el guión de una película de terror pero no lo es. Ha pasado en Florida y este caso ha consternado a toda la comunidad. Un electricista de Lehigh Valley, al parecer, tuvo una fuerte peleo con un supervisor y al llegar a la casa que compartía con otros compañeros, mató a tres de ellos.

El hombre, identificado como Shaun Runyon de 39 años y original de Nazaret, en Israel, está acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de agresión agravada, según confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Polk el domingo por la mañana, un día después de que las autoridades organizaran una redada para capturar a Runyon, que supuestamente había tratado de huir de la policía.

Runyon y sus compañeros de trabajo vivían en Davenport, Florida, a unas 35 millas al suroeste de Orlando. Ellos estaban trabajando de forma temporal en un supermercado Publix para una compañía eléctrica, identificada como J&B Electric.

El agresor discutió con su supervisor el viernes, lo golpeó y huyó del lugar de trabajo, según relató el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, durante una conferencia de prensa.

El hombre regresó a la casa donde vivía él junto a siete compañeros de trabajo y sus familias. En ese momento, el hombre agarró un cuchillo y empezó a atacarlos. También utilizó un bate de béisbol con el que mató a golpes a un hombre que estaba durmiendo.

Una segunda víctima fue hallada sin vida frente al porche de la casa y la tercera fue trasladada de urgencia al hospital en estado extremadamente crítico y finalmente murió.

Runyon persiguió a una cuarta víctima por la calle y lo llegó a golpear con el bate. Otro hombre, que también estaba en el lugar, pudo escapar ileso junto a su esposa y su hija de 7 años. A third person has died after an electrician attacked co-workers at the Florida home they shared. Sheriff's officials say Shaun Runyon got into an argument with his supervisor Friday before returning home and attacking his co-workers with a knife and bat. https://t.co/znCJEaNrfJ— The Associated Press (@AP) October 3, 2021

Después de esta tragedia, el agresor huyó de la casa y, poco después, decenas de agentes lo persiguieron sin suerte. Finalmente apareció en la casa de una pareja de Lake Wales, vistiendo ropa ensangrentada y diciendo a la policía que él había sido violado. Judd dijo que el hombre se deshizo de la ropa ensangrentada en la casa cuando lo instaron a ir al hospital donde más tarde fue detenido.

“Él conocía a todas estas víctimas. No tenemos idea de qué fue lo que le indignó tanto que, después de 24 horas de la disputa, regresó para intentar matar a todos ellos”, comentó.

Runyon también tendrá que hacer frente a cargos de delitos violentos en su hogar de Lehigh Valley. Fue acusado en mayo de estrangulamiento, un delito grave de segundo grado y una serie de delitos menores. Quedó libre después de pagar el 10% de la fianza de $75mil.