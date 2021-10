Chiquibaby confiesa como la llegada de su hija le ha cambiado la vida en solo semanas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquibaby no para de enternecer las redes desde la llegada de la pequeña Capri Blu, hace unas semanas pero ahora es que ha sorprendido al revelar que tanto ha cambiado su vida el convertirse en madre.

La comunicadora que se ha ganado los corazones del público gracias a su participación dentro del matutino “Hoy Día”, al igual que a través de su podcast “El Show de Chiquibaby”, ahora no puede parar de derretir de amor a sus seguidores cada que se muestra al lado de su hija.

Durante todo su proceso de embarazo la mexicana Stephanie Himonidis, no para de compartir con sus fans todas las etapas y cambios que le trajeron ‘la dulce espera’, y es que uno de sus mayores sueños era el de algún día poder convertirse en mamá.

Es por eso que en uno de sus últimos post dentro de la red social de Instagram ha compartido una fotografía, donde se le puede ver junto a la bebé de meses mientras le da de comer y ambas comparten una mirada, dejando ver la gran conexión que comparten madre e hija.

Pero lo que ha provocado las reacciones de sus fans, ha sido el texto que Chiquibaby ha expresado bajo el post, que ha resonado con todas las mamás que le siguen en la red social, acerca de cómo la llegada de los hijos les da un vuelco a sus vidas.

“¡Mi mayor proyecto de vida eres TÚ! No duermo, no me peino, no me baño y medio como para estar contigo, estar al pendiente de ti y darte lo mejor…Eres mi razón de sonreír y de vivir ¡cosita hermosa!”, expresó la conductora del matutino de Telemundo.

Muchos de sus seguidores en la red social han coincidido con ella y se lo dejaron saber por medio de la caja de comentarios del post, “Igual como cambian las prioridades. Saludos y un abrazo a las dos. Keep up the good work”, “Lo mismo me pasa mi bebita nació unos días antes que la tuya me identifico mucho, nos cambia la vida pero vale la pena”.

