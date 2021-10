El manual de reparación de tu coche

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con el aumento de los precios de los coches nuevos y usados debido a la escasez mundial de microchips, cada vez más propietarios pagan por arreglar sus coches y posponen la compra de autos nuevos.

Pero para la reparación y el mantenimiento, surge la pregunta de dónde revisar el coche. ¿El concesionario? ¿Un taller independiente de confianza? ¿O hacerlo tú mismo?

Si tu automóvil tiene garantía, la respuesta es sencilla: llévalo siempre al concesionario para una reparación cubierta por la garantía. En otras situaciones, la respuesta depende del servicio que se deba realizar.

“Los propietarios de coches que quieran ahorrar dinero deben elaborar la mejor estrategia con la mejor opción para cada trabajo”, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de Consumer Reports.

Los expertos en automóviles de CR revisaron los elementos de mantenimiento y reparación más comunes, desglosando la mejor y más económica opción para cada situación. Por ejemplo, si no sueles cambiar el aceite en casa, te recomendamos que vayas al concesionario. Es solo un poco más caro que un taller de cambio de aceite y creemos que vale la pena por el aceite recomendado por el fabricante y el filtro específico que requiere tu modelo.

Por otro lado, algunas reparaciones son tan sencillas y las piezas tan baratas y fáciles de conseguir, que puede resultarte más conveniente, y mucho más económico, hacerlo tú mismo.*

También proporcionamos el costo de cada trabajo de reparación y mantenimiento para un Ford F-150 y un Toyota Highlander, entre los modelos más populares en nuestra encuesta y en el mercado.

Repáralo tú mismo

Filtro de aire del motor

Piezas, Ford F-150: $21

Piezas, Toyota Highlander: $25

Descripción del trabajo: Jill Trotta, vicepresidenta de la industria y ventas de RepairPal, y técnica con 30 años de experiencia y certificada por el National Institute for Automotive Service Excellence (Instituto Nacional para la Excelencia en Servicio Automotriz), dice que el aumento de la demanda de trabajo de servicio automotriz, combinada con la escasez de piezas y de técnicos durante años, puede hacer que los tiempos de espera en el taller mecánico sean más largos. (RepairPal es un socio de CR.) Eso hace que hacer las cosas fáciles tú mismo sea obvio. Cambiar el filtro de aire del motor, que impide que los contaminantes dañinos entren en la cámara de combustión del motor, es sencillo. En la mayoría de los coches es fácilmente accesible. Elimina la suciedad de la caja del filtro de aire antes de instalar el nuevo filtro, para que no obstruya el nuevo filtro ni entre en el motor.

Filtro de aire de la cabina

Piezas, Ford F-150: $30

Piezas, Toyota Highlander: $36

Descripción del trabajo: Este filtro mantiene el aire del interior del coche libre de alérgenos y contaminantes y normalmente se accede a él a través de la guantera. Algunos son fáciles de alcanzar, otros no. Las instrucciones suelen encontrarse en el manual del propietario del vehículo. John Ibbotson, jefe de mecánicos de CR, dice que los videos instructivos de YouTube pueden ser útiles.

Escobillas limpiaparabrisas

Piezas, Ford F-150: $28

Piezas, Toyota Highlander: $50

Descripción del trabajo: En la mayoría de los coches, se pueden reemplazar en cuestión de minutos. (Algunas tiendas de autopartes incluso lo harán gratis después de comprar el limpiaparabrisas). Coloca un paño suave sobre el parabrisas por si el brazo del limpiaparabrisas, que se acciona con un resorte, choca contra el cristal durante el reemplazo. Asegúrate de que las escobillas estén colocadas correctamente; si se caen, el brazo del limpiaparabrisas puede rayar o romper el cristal del parabrisas y afectar la visibilidad. Algunos coches tienen una “posición de servicio” del brazo del limpiaparabrisas que facilita la instalación de nuevas escobillas.

Ve a un taller mecánico

Amortiguador/puntal de suspensión

Costo, Ford F-150: $628

Costo, Toyota Highlander: $658

Descripción del problema: Las piezas de suspensión son elementos de desgaste habitual que, si están en mal estado, pueden provocar un frenado y un manejo inseguros. La duración de los amortiguadores y puntales de suspensión depende de la superficie de la carretera por las que se conduce habitualmente. Los caminos más accidentados generan mayor desgaste en estas piezas. Su reemplazo es bastante sencillo, pero asegúrate de pedirle al taller piezas de mayor calidad para garantizar una conducción buena y duradera. Incluso los amortiguadores de marca del mercado de accesorios a menudo vienen en diferentes grados, así que pide detalles sobre la calidad y el precio.

Junta de la culata

Costo, Ford F-150: $1,532

Costo, Toyota Highlander: $1,943

Descripción del problema: Una junta de la culata crea un sello entre el bloque del motor de tu coche y la tapa del cilindro. Con el tiempo, la junta puede empezar a tener fugas, lo que puede empeorar progresivamente y provocar un sobrecalentamiento y daños en el motor. El reemplazo de la mayoría de las juntas de la culata puede requerir mucha mano de obra, pero el trabajo suele ser relativamente sencillo, por lo que tiene sentido elegir un taller independiente, que suele cobrar una tarifa más baja por la mano de obra que los concesionarios. “La fidelidad a un taller mecánico se ve recompensada en la mayoría de los casos con técnicos que conocen tu vehículo en particular y con una evaluación honesta de lo que se necesita”, dice Ibbotson en Consumer Reports. “Un buen taller con el que hayas desarrollado una buena relación podrá decirte si pueden encargarse de un trabajo o si debes llevarlo al concesionario o a un especialista”.

Zapatas de freno

Costo, Ford F-150: $167

Costo, Toyota Highlander: $228

Descripción del problema: Este arreglo es el más frecuente en la lista de reparaciones comunes, según los datos de RepairPal. Las zapatas de freno, un elemento de desgaste habitual, como los neumáticos y las escobillas del limpiaparabrisas, deben cambiarse cada cierto tiempo. El número de millas entre los reemplazos depende del modelo, las condiciones de la carretera y la forma de conducir el vehículo. La reparación suele ser bastante estándar de un vehículo a otro, por lo que recomendamos un taller independiente. Para mantener los costos bajos, probablemente utilizará piezas de repuesto de bajo costo, por lo que depende de ti pedir las mejores posibles, dice Ibbotson. Las buenas piezas del mercado de accesorios pueden ser menos costosas que las piezas de la fábrica. Por lo general, los rotores de freno deben reemplazarse para garantizar un buen funcionamiento. El técnico también debe inspeccionar el estado de las piezas relacionadas, como los ejes de las ruedas y los componentes de la suspensión, que pueden afectar la seguridad y el rendimiento de los frenos, dice Ibbotson.

Bujías

Costo, Ford F-150: $232

Costo, Toyota Highlander: $409

Descripción del problema: Las bujías encienden la mezcla de aire y combustible en las cámaras de combustión del motor, lo que genera energía para mover el coche. Cuando se ensucian o se desgastan a medida que se acumulan las millas, esto puede afectar el rendimiento del combustible, la facilidad de conducción e incluso las emisiones. Reemplazar las bujías en algunos motores es más fácil que en otros: las bujías del motor de cuatro cilindros de un Toyota son accesibles desde la parte superior del motor, mientras que las bujías de cuatro cilindros de un Subaru están en un lugar estrecho en el costado del motor. En cualquier caso, los talleres independientes trabajan con una gran variedad de coches y tienen las herramientas y la experiencia necesarias para reemplazar las bujías y realizar otros trabajos.

Reemplazo del alternador

Costo, Ford F-150: $549

Costo, Toyota Highlander: $735

Descripción del problema: El alternador es una pieza accionada por una correa que convierte la potencia del motor en electricidad para cargar la batería y alimentar los diversos componentes electrónicos a bordo del vehículo. Reemplazar uno es otra reparación común que varía en complejidad según la marca y el modelo del vehículo. Algunos alternadores son de fácil acceso. Otros, no tanto. Pero, en general, no es necesario desmontar los componentes principales para llegar a un alternador y un taller independiente es una buena opción. Por otro lado, los híbridos de gasolina y eléctricos, e incluso los híbridos suaves, no tienen un alternador tradicional y es posible que necesiten atención en el concesionario si hay algún problema.

Ve a un concesionario

Alineación avanzada del sistema de seguridad

Costo, Ford F-150: $280

Costo, Toyota Highlander: $178

Descripción del problema: Muchos coches nuevos están equipados con los sistemas activos de asistencia al conductor que CR recomienda tener en todos los vehículos nuevos. Funciones como el frenado automático de emergencia, la advertencia de punto ciego y el control de crucero adaptativo consisten en una serie de cámaras o sensores que alimentan información a una computadora que trabaja con los sistemas de control del vehículo para aumentar la seguridad. De vez en cuando, ya sea por un golpe, un cambo de parabrisas o un problema de software, estos sistemas pueden necesitar reparación y alineaciones especiales para que las cámaras y los sensores funcionen con precisión. El concesionario está mejor equipado para reparar este complejo hardware y software, ya que dispondrá de las herramientas más modernas. Los talleres mecánicos pueden hacer parte de este trabajo. Pero, dice Ibbotson, “la experiencia del concesionario en sus propios coches justifica el mayor costo de la mano de obra para estas reparaciones”.

Fallas de infoentretenimiento

Costo, Ford F-150: Varía

Costo, Toyota Highlander: Varía

Descripción del problema: Los miembros de CR se quejan con frecuencia en nuestras encuestas sobre los problemas de confiabilidad del infoentretenimiento: pantallas congeladas, botones de pantalla táctil que no responden fácilmente o sistemas que se apagan y necesitan reiniciarse, entre otros problemas. Las fallas de software son más comunes de lo que se piensa, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de CR. Agrega que solo los concesionarios respaldados por la fábrica tendrán el equipo informático y las piezas disponibles para realizar un diagnóstico adecuado y actualizar el software, por lo que no es una buena idea acudir a un taller independiente. “Además, el concesionario siempre tendrá la información más reciente del fabricante”, dice Ibbotson. El manual del propietario puede indicarte cómo reiniciar el sistema de infoentretenimiento tú mismo, y eso podría solucionar un problema relacionado con el software.

Mantenimiento y reparación de bolsas de aire y cinturones de seguridad

Costo, Ford F-150: $442

Costo, Toyota Highlander: $609

Descripción del problema: También pueden surgir problemas con las bolsas de aire, como la oleada de retiros del mercado de las bolsas de aire Takata durante los últimos años. O una luz intermitente de la bolsa de aire puede indicar un posible mal funcionamiento. Los cinturones de seguridad también pueden dar problemas; contienen mecanismos especializados, como los pretensores, que han convertido algunos sistemas de sujeción en proezas de la ingeniería de alta tecnología. Y los asientos de seguridad para niños suelen ir sujetos en el asiento trasero con cinturones que deben estar en perfecto estado. Si tienes un problema con la bolsa de aire o el cinturón de seguridad, el concesionario es el más indicado para solucionarlo y garantizar un funcionamiento correcto.

Reemplazo de la correa de distribución

Costo, Ford F-150: $1,215

Costo, Toyota Highlander: $742

Descripción del problema: La correa de distribución (o cadena) es una pieza vital que mantiene el motor funcionando sin problemas. Las correas de distribución deben reemplazarse de manera proactiva a intervalos específicos, a menudo a las 100,000 millas. Es un procedimiento complicado, que a menudo requiere el desmontaje parcial del motor. Saltarse este servicio puede provocar daños importantes en el motor. Y si algunas piezas clave, como las poleas de guía, los tensores de las correas e incluso la bomba de agua, no se reemplazan al mismo tiempo, podrían producirse averías y reparaciones, tal vez costosas, en el futuro. Si ya tienes un taller mecánico de confianza, es posible que pueda encargarse de este trabajo. Pero Ibbotson dice que es más probable que los concesionarios sepan qué piezas relacionadas con la correa o la cadena de distribución de tu modelo deben reemplazarse al mismo tiempo para evitar problemas en el futuro.

¿Qué pasa con la reparación y el mantenimiento de los vehículos eléctricos?

CR ha constatado que, en general, cuesta menos mantener los vehículos eléctricos que los de gasolina porque contienen menos piezas móviles. Por ejemplo, los vehículos eléctricos no tienen que lidiar con la correa de distribución o las bujías. Pero tienen elementos de desgaste normal, como neumáticos, frenos, limpiaparabrisas y piezas de la suspensión, que se desgastan con el tiempo y el kilometraje. La mayoría de estos elementos son similares a los que se encuentran en los coches de gasolina y se pueden reparar en los talleres independientes. Pero algunos elementos de mantenimiento y reparaciones específicos de los vehículos eléctricos requieren conocimientos y equipos especializados, y solo los técnicos de vehículos eléctricos deben solucionarlos.

Baterías: Los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos, el gran conjunto de celdas que alimentan el motor del coche, suelen durar mucho tiempo. Pero se desgastan con el tiempo y se pueden reemplazar en un taller especializado que cambia baterías o en el concesionario.

Problemas de software: Al igual que con un coche de gasolina, debes llevar tu vehículo eléctrico a un concesionario si hay problemas con el infoentretenimiento u otras pantallas del coche.

Problemas de carga: El puerto de carga y las pantallas de información pueden funcionar mal, imposibilitando la carga del coche. Esto debe ser resuelto por el concesionario.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de octubre de 2021 de la revista Consumer Reports.

* Los precios de hazlo tú mismo provienen de los sitios web de los fabricantes. RepairPal proporcionó los costos de los talleres independientes y de los concesionarios, que incluyen las piezas y la mano de obra.

