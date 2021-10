Miguel Rosero, un ecuatoriano triunfa como diseñador gráfico en Hollywood

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El sueño de Miguel Rosero en su natal Guayaquil, Ecuador, era ser oficial de la Marina. Lejos estaba de imaginar que un día se convertiría en uno de los pocos latinos en ser diseñador gráfico para la industria cinematográfica de Hollywood.

Con 12 años en la industria, ha participado en más de 40 proyectos que han incluido películas nominadas al Óscar, como News of the World protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Paul Greengrass y One Night in Miami, la cual marcó el debut como directora de la actriz Regina King. Rosero fue parte del equipo de arte de estas películas.

Todo comenzó cuando terminó de estudiar la secundaria y después de no ser aceptado en la Academia Naval de Ecuador, por un problema médico, en 1994 vino a Los Ángeles con la intención de estudiar ingeniería en sistemas.

No terminó la carrera, ya que la cambió por el diseño gráfico, un talento que heredó de su madre Elvia, quien era enfermera pero muy artística. “Es muy buena para las manualidades. Ella decora el árbol navideño y hace muñecos”.

A la vez su padre Miguel trabajaba para una productora fílmica independiente que distribuía películas en Ecuador.

“En la casa, teníamos fotos y pósters de películas. Así que lo del cine me vino de manera subconsciente”.

La cónsul de Ecuador, Ivonne Guzmán y el vicecónsul Xavier Huayamave Betancourth acompañan a Miguel Rosero durante la entrega de un reconocimiento otorgado por la Ciudad de Los Ángeles. (Cortesía)

Y era como si el destino lo tuviera ya todo preparado. “A mi amigo Carlos Osorio, quien es diseñador de producción y director de arte en Hollywood, le había expresado mi interés en hacer algo de diseño en producciones audiovisuales”.

Un día su amigo lo invitó a los sets. Fue en ese instante que se vio en los escenarios, que se ilusionó y descubrió lo que quería hacer en su vida.

“Quiero ver mi trabajo en cámara y en la pantalla”, pensó.

En ese tiempo, su amigo colombiano Carlos Osorio, era director de arte de la serie 24.

Si bien fue su amigo, quien le abrió las puertas al mundo del diseño del arte, confiesa que se lanzó al ruedo sin mucha experiencia.

“El trabajo es muy rápido, demandante y batallé mucho”.

Llegó al punto en el que quiso tirar la toalla y se cuestionó si eso era lo que quería hacer toda su vida.

Uno de los periódicos creados por Rosero para la película News of the World en la que actúa Tom Hanks. (Cortesía)

Sin embargo, pasado el periodo de noviciado, venció sus temores y descubrió que el trabajo le encantaba.

“Poco a poco empecé a volverme más eficiente, pero también estudié más los programas y me puse a aprender y para eso me inscribí en cursos de diseño para el entretenimiento en UCLA extensions; y lo sigo haciendo cada vez que puedo”.

Al principio, trabajó en muchas películas independientes, y después en series.

¿Qué es exactamente lo que hace un diseñador gráfico en una película o una serie?

“Depende de qué parte del proyecto estemos hablando, en la preproducción, ayudamos a los diseñadores de producción en la preparación visual de lo que se va a presentar a los productores y directores”.

Pero el trabajo fuerte empieza en la producción al ayudar a los diseñadores del set a que los escenarios se vean más reales.

“Si vamos a filmar una oficina de policía, me toca diseñar todo lo que se va a usar como pósters, documentación, etc. Todo lo que se ve en cámara y lo que la producción requiera. Puede ser desde una camiseta, un periódico, una revista, tableros, marcas, etiquetas, carteles, logotipos, señalización”.

Miguel Rosero en el set de la película News of the World. (Cortesía)

Rosero lleva ya 12 años como diseñador gráfico de cine y televisión.

“Comencé en 2010 y ya soy parte de la Unión de Directores de Arte (Art Director’s Guild)”.

Considera que ha logrado mantenerse en esta industria gracias a su disciplina y constancia que lo ayudaron a superar los errores y tropiezos que tuvo al principio de su carrera.

“Hay días en los que los horarios son de 10 a 12 horas; y a veces, hay que trabajar los fines de semana”.

Su ética de trabajo la ha basado en terminar siempre un trabajo y no dejarlo a mitad del camino. “Lo único que dejé a medias fue mi carrera en sistemas, porque no era mi vocación”.

El ecuatoriano reconoce que su amigo Osorio le abrió las puertas para entrar a Hollywood, pero de ahí en adelante, su propio desempeño hizo toda la diferencia.

“Este trabajo se volvió mi pasión. Me volví rápido y eficiente; y siempre tengo en mente dar el 1000%”.

Miguel Rosero, dedicación y perseverancia lo llevan a Hollywood. (Cortesía)

Agrega que a él nadie le gana trabajando. “Soy el primero y el último en irme. Eso es porque soy muy dedicado y siempre trato de dar lo mejor de mí. No importa si el proyecto es de $100 o de millones”.

Rosero considera que las oportunidades se presentan cuando hay dedicación y perseverancia, pero siempre hay que hablar con otros y hacer un poco de relaciones de trabajo (networking) porque nunca sabes quién te puede dar una mano.

“A veces cuando llegan las oportunidades no estás completamente preparado, pero toca lanzarse; y poco a poco tu trabajo habla de ti”.

Y aunque ha conseguido grandes proyectos, dice que no es conformista. “Me falta mucho por seguir y hacer”.

Platica que nunca se imaginó trabajar en diseño gráfico en cine y televisión. “Mi pasión por el cine está en la creación y hacer ver las cosas reales en un escenario“.

Miguel Rosero afuera de la Mansión del documental en series American Playboy de Amazon. (Cortesía)

Como hispano, dice que siempre trata de mantener sus raíces, y ayudar a ascender a los que vienen abajo en la escalera.

“Mi propia comunidad ecuatoriana ha reconocido mi labor; y siempre digo con mucho orgullo que soy ecuatoriano y cuento mi historia para inspirar a los que vienen detrás”.

En su carrera profesional como diseñador gráfico, Miguel ha participado en más de 40 proyectos, entre los que se destacan la serie de National Geographic, American Genius, la serie de televisión NASCAR: The Rise of American Speed, producida por la red CMT, Roman Empire – Reign of Blood para Netflix, The Belko Experiment, producida por James Gunn, director de la película Guardians of the Galaxy, la serie American Playboy – The Hugh Hefner Story, para Amazon Studios, Kingpin producido por History Channel, Siempre Bruja para Netflix, Stumptown para ABC, entre otros.