Agenda de fin de semana: diversión para toda la familia

Jueves

Terror en Temécula

Temécula Terror ya abrió sus puertas en el Galway Downs (38801 Los Corralitos Rd., Temecula). Este evento de espantos estilo indie se realizará por 19 noches e incluye una variedad de actividades para toda la familia, entre ellas tres laberintos aterradores, una zona de payasos que asustan, un lote de calabazas siniestras, una atracción tipo carnaval, puestos de comida y barra de bebidas. En las Family Fright Nights hay un lote de calabazas, juegos mecánicos –como la Monster Roulette–, juegos tipo carnaval y más entretenimiento apto para todas las edades. Jueves a domingo de 5 a 11 pm, hasta el 31 de octubre. Las Family Fright Nights son los viernes y sábados de 5 a 7 pm. Boletos $20 a $35. Informes temeculaterror.com.

Foto: Cortesía

Teatro musical

Originalmente programada para el verano, My Fair Lady finalmente llega al teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) para saldar su deuda con el público angelino. Se trata del estreno de este musical en Los Angeles en el que el pomposo profesor Henry Higgins está seguro de que puede transformar a una chica de la clase trabajadora en un miembro de la alta sociedad. Los shows comienzan hoy, 8 pm. Hasta el 31 de octubre; horarios y días de funciones varían. Boletos $39 a $135. Informes dolbytheatre.com.

El nuevo Niño Azul

Para celebrar los cien años de la adquisición de la pintura The Blue Boy por parte de Henry y Arabella Huntington, el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), adquirió A Portrait of a Young Gentleman, una obra de Kehinde Wiley. Esta pintura, una reinterpretación del Niño Azul original, fue una comisión del museo a este pintor, también a cargo de los retratos de los Obama cuando dejaron la Casa Blanca. La obra ahora está en exhibición en la misma galería donde se encontraba el Blue Boy original, ahora en calidad de préstamo en un museo de Londres. Está en exhibición hasta el 3 de enero. El museo está abierto todos los días. Boletos $13 a $29; gratis menores de 4 años. Informes (626) 405-2100 y huntington.org.

Foto: The Huntington

Reptiles en el museo

Para resaltar su belleza y para que los seres humanos aprecien más su existencia, el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) lleva a cabo Sssensational Sssnakes, una exhibición en la que los niños pueden tocar estos seres. Los invitados especiales son Keys, Milky Way, Goober, Disco y Legolas, los reptiles embajadores de esta muestra. Todos los días hay encuentros con estos animales. Termina el 31 de octubre; incluido en el precio de admisión. Abierto todos los días. Boletos $12.95 a $14.95. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Foto: Cortesía

Viernes

Vuelve la pesadilla a El Capitán

The Nightmare Before Christmas, la película de Tim Burton que ya es todo un clásico de Halloween y de navidad, regresa a El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) luego de que por un año no se exhibiera debido a la pandemia. La cinta se muestra en 3D con efectos sensoriales en 4D. La noche de apertura contará con la presencia del productor Don Hahn, quien presentará la película. Antes de la proyección, estará tocando el Mighty Wurlitzer, un órgano antiguo que sigue funcionando como cuando se inauguró este teatro hace casi una centuria. El filme de acción animada narra las desventuras de Jack Skellington, el querido rey calabaza que se aburrió de la misma rutina anual de asustar a la gente en el mundo real. Del viernes al jueves 17; funciones 10 am, 1, 4 y 7 pm. Viernes y sábados también a las 9:55 pm. Boletos $12 a $15; informes elcapitantickets.com.

Foto: Archivo

Christian y Mijares

Manuel Mijares y Christian Castro retomaron su carrera musical pero juntos. Los dos cantantes recorrerán varias ciudades del país con su Hit Tour, una gira en la que interpretarán muchos de los temas que los han hecho famosos El show será en el nuevo teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), para luego continuar por otros teatros del país. Viernes 8 pm. Boletos $47 a $149. Informes

Foto: Archivo

Calabazas talladas

Carved es un evento para toda la familia que regresa a Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) por tres semanas. Cientos de calabazas se alinearán en un camino de una milla de distancia a través del Camellia Forest y el Oak Grove. Junto con las calabazas, habrá esculturas gigantes hechas con trozos de madera y con otros materiales naturales. No faltará la casa de calabazas, el laberinto de paja y comida y bebida de temporada. Hasta el 31 de octubre de 6:30 a 10 pm. Boletos $25 a $35. Informes (818) 949-4200 y descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

Más calabazas talladas

Nights of the Jack es una experiencia immersiva de Halloween que incluye miles de calabazas talladas. Tiene lugar en el Kings Gillette (26800 Mulholland Hwy., Calabasas), y aunque se trata de una celebración de brujas nunca llega a ser terrorífica; es apta para toda la familia. Están incluidas imágenes de animales, dinosaurios, celebridades y más. Habrá camiones de comida, bar con bebidas con alcohol, cider, café y bocadillos. Hasta el 31 de octubre; todos los días excepto martes y miércoles. Boleto $9.99 a $44.99. Informes nightsofthejack.com.

Foto: Cortesía

Sábado

Show en la Villa de Santa

El evento ¡Viva La Tradición! México de Noche regresa al teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd. East, Los Angeles) para presentar una noche con música vernácula. El concierto explora la energía y eclecticismo de las canciones tradicionales de México. Participan el Mariachi Las Colibrí, Viento Callejero, el dúo Pepe Martínez y Susy García y el Ballet Folklórico Ollín. Sábado 8 pm. Boletos $50 y $100. Informes theford.com.