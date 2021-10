Los hijos de Britney Spears reaparecen en las redes sociales, y ni ella misma puede creer cómo han crecido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucho se ha hablado de Britney Spears últimamente, tanto por los documentales que se han estrenado sobre su vida como por la suspensión de su padre –Jamie Spears– como su tutor legal. Ahora son los hijos que la cantante tuvo con el bailarín Kevin Federline quienes han reaparecido en las redes sociales, gracias a unas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram el tío de los chicos, Eddie Morales.

En las imágenes, se aprecia cómo han crecido Sean Preston (de 16 años) y Jayden James (de 15), quienes se dejaron ver muy sonrientes. También aparece Federline tomando unos tragos, pero ha causado sorpresa un video en el que Jayden muestra su talento musical tocando el piano. El mensaje que escribió Eddie junto a su publicación fue: “”En momentos de dolor, saber que tienes una #familia realmente hace que sientas que vale la pena vivir…hablo de ver a mis sobrinos cuando eran más pequeños que mis manos…te amo hermano @federline4real…¡AHORA EL MUNDO VERÁ QUÉ GRAN PADRE HAS SIDO!”

Hace algunos días la princesa del pop publicó una fotografía con sus hijos, aclarando que éstos prefieren estar lejos de la vida pública: “El cumpleaños de mis niños fue la semana pasada, y desafortunadamente están creciendo y quieren hacer sus propias cosas…Tengo que pedirles permiso porque son hombrecitos extremadamente independientes. Me vuelvo loca porque son tan altos y siguen creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días. ¡¡Mis bebés usando traje!! Es muy loco. Y chicas: ¡¡¡prepárense, porque mis niños son muy guapos!!!”

“Hay mucho que no puedo compartir con ustedes porque mis hijos son muy reservados, lo cual me encanta, pero les diré que ambos son extremadamente talentosos y ¡¡¡estoy increíblemente bendecida de tener a estos hombrecitos en mi vida!!! Y si ellos están leyendo esto…que estoy muy segura de que no…los amo mucho a los dos, pequeños diablillos”, finalizó la cantante, quien se muestra muy contenta en estos días. View this post on Instagram A post shared by Life & Style Weekly (@lifeandstyleweekly)

