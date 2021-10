Víctor Manuel Vucetich estalló contra la afición de Chivas de Guadalajara: “Les ofrecen unos refrescos, unas entradas y con eso empiezan a gritar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chivas de Guadalajara no consigue su época gloriosa de antaño. Víctor Manuel Vucetich intentó colocar de vuelta en la élite al “Rebaño Sagrado”, pero terminó siendo despedido. Ya sin puesto en el banquillo, el “Rey Midas” se encargó de criticar a los aficionados que lo cuestionaron solo por recibir algo a cambio.

“Son cosas que han pasado antes, pueden ser manipulaciones de representantes, alianzas con aficionados y les ofrecen unos refrescos, unas entradas y con eso empiezan a gritar, es manipulación para intereses de dos o tres personas. Tristemente toda la gente se deja manipular por estas personas“, sentenció el ex entrenador de Chivas en unas declaraciones difundidas por Karina Herrera.

Por otra parte, Vucetich denunció que siempre ha existido este tipo de manipulaciones o corrupción dentro del futbol mexicano. El estratega reveló que ha sido cuestionado por representantes de futbolistas al no prestarse para darles algún tipo de beneficio deportivo dentro del club.

“Sí, siempre la ha habido (corrupción). Depende de muchas circunstancias, depende del técnico, de un directivo, de un presidente. Yo siempre he sido a lo mejor un obstáculo para muchos de ellos (representantes) porque no me presto a nada, soy rechazado en automático por los representantes“, sentenció.

Finalmente, el entrenador mexicano reconoció que siente algo de molestia al salir de esa forma del “Rebaño Sagrado”. Vucetich considera que las personas que lo señalaban no tenían un fundamento alguno.

“Te da coraje porque no valoran lo que se está haciendo. Hay falta de conocimiento del aficionado de lo que se hace, hay muchos que no tienen el conocimiento, pero no puedes ponerte a luchar con todos ellos, te da coraje porque no hay un análisis, no hay argumentos como para poder gritar, nada más es un coraje o manipulación“, concluyó.

