Esta es la razón por la que Adrián Uribe recibió tremenda cachetada de su esposa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor Adrián Uribe y su esposa Thuany Martins dieron mucho de qué hablar luego de protagonizar un cómico video que compartieron a través de redes sociales, mismo en donde el comediante recibió tremenda cachetada por parte de su esposa. ¿Cuál fue la razón? Sigue leyendo para enterarte.

Como ya es costumbre para el Uribe, sus redes sociales también se han convertido en un espacio para compartir algunos sketches junto a su esposa Thuany y aunque la mayoría de las veces logra su cometido de hacer, hay otras en las que genera opiniones divididas.

Tal fue el caso de su más reciente “pieza”, pues con el humor que lo caracteriza, el conductor de “Minuto para ganar VIP” decidió retomar un ya conocido audio que ha rondado en redes y lo adaptó para retratar una situación de la vida diaria con la que muchas parejas se pueden identificar.

Esta consistió en un simple “ataque de cosquillas” que comienza con una reacción tierna por parte de su esposa y culmina con tremenda cachetada.

El cómico clip publicado desde la cuenta de Instagram de Thuany Martins reunió miles de likes y cometarios, incluidos los de algunas personalidades del mundo del entretenimiento, como por ejemplo: el actor Adal Ramones y el coprotagnista de su esposo en el programa “Nosotros los Guapos”, Albertano.

Con múltiples emojis de risa mostraron su aprobación ante el sentido del humor de la pareja, misma que contrajo matrimonio el pasado 15 de mayo de 2021: “Me encantan juntos, super pareja”, “Que bonitos se ven juntos” y “Tienen el mismo sentido del humor que bellos”. View this post on Instagram A post shared by Thuany Martins (@thuanymart)

No obstante, hubo otros usuarios que no disfrutaron de la broma tanto como el resto: “Ups…!!!! Tan bonitos que se veían haciendo cosas bonitas…!!!!”, “Casi le tira un diente, así no se vale” y “Promover violencia nooo”, son algunas de las respuestas negativas que se leen bajo la publicación.

Te puede interesar:

De payasito a estrella de televisión: esta es la historia de éxito de Adrián Uribe

VIDEO: Daniel Bisogno estalla contra la esposa de Adrián Uribe por no saber hacer tortillas

Adrián Uribe muestra orgulloso cuál fue la primera palabra de su bebé