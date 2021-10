Justin Bieber sorprende a sus fans al anunciar nuevo documental para Amazon Prime

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Justin Bieber ha dejado a sus fans muy emocionados luego de que en una reciente publicación en sus redes sociales, revelara que está a punto de lanzar un nuevo documental “Our World” por medio de Amazon Prime.

El intérprete de múltiples éxitos como “What do you mean?”, “Where are ü now” y “Baby” ha tomado su cuenta de Instagram para hacer el mismo la revelación con un video donde se le puede ver en varias coloridas imágenes animadas, al ritmo de uno de sus últimos éxitos, para al final revelar la portada del filme.

En esta nueva película el canadiense busca acercar a sus millones de seguidores, a lo que es sentir toda la experiencia de atender uno de sus conciertos privados, pues todo transcurre durante la grabación de uno de sus últimos shows para año nuevo 2020.

Durante este concierto Bieber se presentó ante alrededor de 240 de sus fieles seguidores, sobre la azotea del hotel Beverly Hilton, donde tuvo una íntima velada que difícilmente se borrará de las memorias de sus followers.

El documental sigue al famoso desde semanas antes del íntimo concierto, durante los ensayos y preparación de todo el equipo, incluso el escenario y todos los pormenores que esto requiere, ha sido producido por Michael D. Ratner, incluso un detalle es que el mismo Justin ha tomado una cámara para el mismo captar partes íntimas donde el equipo no tuvo acceso, algo que definitivamente los fans agradecen.

La película ya se encuentra disponible para streaming a través de la plataforma Amazon Prime donde se espera que rompa con los récords de audiencia en todo el mundo.

