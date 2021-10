Margarita, la diosa de la cumbia, impacta al mostrar su gran pérdida de peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La famosa cantante Margarita, conocida en el mundo de la música como “la diosa de la cumbia”, sorprendió al público al mostrar su cambio radical tras haber perdido 13 kilos, aunque la razón detrás de su “transformación” no es tan positiva como se pensó. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En entrevista con un reconocido programa de espectáculos, la intérprete de “Para qué” habló sobre varios aspectos de su vida y se sinceró sobre los difíciles obstáculos que ha atravesado durante los últimos años, incluyendo la separación de su marido y el diagnóstico de una fuerte depresión.

No obstante, la cantante Margarita se dijo mucho más contenta y recuperada no solo de su salud mental, sino física. De acuerdo a la famosa, esta belleza se debe a que logró perder más de 13 kilos al incorporar nuevos hábitos alimenticios y de ejercicio.

“Estoy que no me quepo de la felicidad, me siento inalcanzable, me siento bonita y me siento como una bella alma que tiene mucha música que ofrecer“, dijo ante las cámaras del famoso programa.

Asimismo, la cantante de “Colegiala” reveló la gran noticia de que se convertirá en abuela por primera vez, por lo que se encuentra más que feliz y a la expectativa sobre su nueva faceta como “abu”.

Para concluir, Margarita aprovechó para hablar sobre sus nuevos proyectos musicales y cuáles son sus propósitos dentro de esta nueva etapa de su carrera, y por lo que dijo, estos garantizan no solo su crecimiento como artista, sino como persona.

