Martha Figueroa recuerda el día que fue golpeada por Celia Lora: “Me tronó el pescuezo”

La conocida periodista Martha Figueroa, quien conduce el programa “Con Permiso”, revivió el tremendo pleito que protagonizó junto a Celia Lora luego de haber sido atacada por ella hace algunos años, altercado que la dejó usando collarín tras recibir un puñetazo de la modelo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la ex presentadora de “Hoy” narró los hechos que la llevaron a enfrentarse con la hija del cantante Alex Lora y aseguró que fueron “pequeñeces” las que desataron la ira de la joven: haber opinado sobre el tatuaje que Celia Lora se hizo con la imagen de Ricky Martín.

De acuerdo a las declaraciones de Martha Figueroa, todo ocurrió cuando ella se encontraba en un restaurante, donde se encontró a Celia Lora y frente a los comensales, se abalanzó sobre ella para confrontarla por haber hablado de ella:

“Llegué yo a cenar una noche a un restaurante argentino, al Sur de la ciudad con una amiga y estaba esperando a que me dieran mi mesa, entre semana, tranquilo, un miércoles y ahí en la recepción se me pone en frente y me dice: ‘¿Sabes quién soy?’ ‘¡Sí!’, le dije, y ¡mocos!, me da un derechazo así en la cara y me dijo algo así como: ‘Para que nunca en tu puta vida vuelvas a hablar de mí.’ Pero sí me tronó el pescuezo como gallina y se fue”, recordó la comunicadora.

Sin embargo la cosa no se quedó ahí, puesto que Figueroa decidió tomar acciones legales en contra de la ex integrante de la Casa de los Famosos y su idea se vio apoyada por la empresa en la que laboraba, Televisa.

“Me hicieron ir dos, tres veces ahí, tengo mis actas de recuerdo de las lesiones… el médico no sé qué, el ojo morado, la radiografía y todo. Resultó que dijeron que no, que yo lo inventé, salió ‘Chela’ Lora a decir que estaba con ellos, en ese momento en el hotel del aeropuerto porque iban a presentarse no sé en dónde… y ¿qué dije de ella? Que por qué se tatuó el rostro de Ricky Martin en la nalga”, detalló la joven.

A pesar de que la periodista de espectáculos revivió la polémica que protagonizó con Celia, la famosa no se ha pronunciado al respecto.

