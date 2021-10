“¡Que alguien me ayude”: La policía de Ohio arroja de su auto a un afroamericano parapléjico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía de Ohio sacó por la fuerza a un hombre parapléjico de su vehículo y lo arrojó al suelo, a pesar de sus repetidas apelaciones y de que él dijo que no podía usar las piernas, según NBC News.

El Departamento de Policía de Dayton compartió el video en YouTube que muestra a dos oficiales ordenando al automovilista Clifford Owensby que salga del Audi que conducía durante una parada de tráfico la semana pasada. El video suministrado por la policía fue editado y no está claro qué sucedió antes o después del video.

La policía de Dayton informó que detuvo el auto porque debían registrarlo por drogas y armas. Que al parecer no hallaron, no hay información sobre esto en el video ni en un comunicado posterior de la Orden Fraternal de la Policía de Dayton .

“No puedo salir del vehículo, señor”, dijo Owensby. El oficial le dijo a Owensby que necesitaba estar fuera del vehículo para que un perro pudiera oler las drogas, pero el automovilista se opuso. “No, no, no, no, no me vas a tocar. Definitivamente no me vas a tocar”, se le puede escuchar decir en el video. “Habrá una demanda si me pones las manos encima sin ningún motivo, hermano”.

Owensby luego pareció hacer una llamada telefónica, pidiendo a alguien que se acercara a él y filmara sus interacciones con los oficiales. Y al parecer, alguien lo hizo.

En un video que muestra una parte de las imágenes de la cámara corporal, compartidas por un usuario de Instagram que se identificó como la hija de Owensby, se escucha a un oficial pidiéndole al conductor que salga del automóvil. Cuando responde que no puede salir físicamente y que recibió ayuda para subir al automóvil, el oficial de policía le dice a Owensby que tiene que estar fuera del vehículo para que puedan registrar el automóvil, debido a su historial.

Se puede escuchar a Owensby diciéndoles a los oficiales que es parapléjico. Uno de los oficiales dijo que lo ayudaría a salir del automóvil, pero el automovilista se negó y preguntó por qué lo detuvieron.

Owensby pidió a los oficiales que llamaran a su supervisor antes de que lo desabrocharan y parecieran arrastrarlo por los hombros y el cabello. Gritó y gritó repetidamente: “¡Que alguien ayude! ¡Que alguien ayude!”

Cuando los agentes lo empujaron contra el pavimento, uno le puso la rodilla en la espalda. mientras Owensby seguía suplicando ayuda. Otro video en Instagram muestra la detención del discapacitado, que en uno de los momentos, gritó: “¿Pueden llamar a la policía real, por favor?”.

Los agentes implicados no han sido identificados. El presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Dayton, Jerome A. Dix, dijo en un comunicado el viernes por la noche que los oficiales pidieron el cumplimiento de sus órdenes y se ofrecieron a “ayudar” a Owensby cuando les dijeron que estaba parapléjico. Dijo que el automovilista “siguió incumpliendo verbalmente”, lo que intensificó la respuesta de los agentes.

“Los oficiales siguieron la ley, su capacitación y las políticas y procedimientos del departamento”, dijo Dix. “A veces, el arresto de personas que no cumplen no es bonito, pero es una parte necesaria de la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública, que es una de las ideologías fundamentales de nuestra sociedad”.

Owensby no respondió a los intentos de NBC News de que hiciera comentarios el viernes, pero le dijo al Dayton Daily News: “Siento que ni siquiera me respetan como ciudadano”. Owensby dijo que sufrió raspaduras al ser sacado del vehículo y que una lesión anterior en su espalda había vuelto a lastimarse.

La alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, dijo en un comunicado el viernes: “El video de esta interacción policial es muy preocupante para mí. No importa dónde viva o qué aspecto tenga, todos merecen ser tratados con dignidad y respeto cuando se trata con la policía de Dayton”. Dijo que el incidente estaba bajo investigación.