Tyson Fury gana la trilogía de los completos al noquear a Deontay Wilder en 11 trepidantes rounds

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Por si había quedado alguna duda, es tiempo de despejarla: Tyson Fury es el más dominante peso completo que hay en el boxeo. Lo comprobó la noche del sábado al noquear a Deontay Wilder en el round 11 en Las Vegas para retener su corona del Consejo Mundial de Boxeo.

En ese undécimo asalto, Fury derribó a Wilder por tercera vez en la pelea. El estadounidense lo había dado todo, pero se encontraba muy lastimado.

El triunfo de Fury en una pelea muy emocionante y llena de acción se suma al nocaut que logró en febrero de 2020 en aquella noche en que lamió la sangre de su rival, para llevarse la trilogía sobre Wilder. El primer combate entre ellos acabó en empate en diciembre de 2018.

Además del derribe decisivo, Fury puso a Wilder en la lona en los rounds 3 y 10; Wilder derribó al gigante británico dos veces en el round 4. Ambos se pegaron fuerte a lo largo del combate. FURY IS DOWN FOR THE SECOND TIME 😳 #FuryWilder3



▶️ https://t.co/B3MfmBFDbx pic.twitter.com/kg8bsMEGUp— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 10, 2021

Fury, uno de los hombres más interesantes de los deportes, ahora tiene un récord profesional de 31-0-1 (22 KOs). Wilder queda con 42-2-1.

El monarca versión CMB celebró su triunfo cantando en el ring.

Las estadísticas de CompuBox indicaron que el británico de 33 años conectó 150 golpes por 72 de Wilder, incluyendo una superioridad absoluta en jabs (36-9), pero también con mucha diferencia en golpes de poder (114-63).

La tercera pelea, que se realizó luego de numerosos contratiempos, tuvo como sede la Arena T-Mobile. Ambos peleadores subieron al ring con coloridas indumentarias: Fury vestido como guerrero espartano y Wilder con una de sus típicas máscaras y una capa. The Gypsy King is a Spartan Warrior tonight 👑 #FuryWilder3 pic.twitter.com/TEMu8AN7cC— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 10, 2021 And here comes the @BronzeBomber 💣 #FuryWilder3 pic.twitter.com/ron568cWAu— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 10, 2021

Cabe recordar que el otro campeón mundial de los completos es el ucraniano Oleksandr Usyk, quien hace dos semanas sorprendió al británico Anthony Joshua para despojarle de sus títulos.