Eugenio Derbez y Eva Longoria actuarán en filme juvenil latino: “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”

Eugenio Derbez, Eva Longoria, Max Pelayo, Verónica Falcón, Reese Gonzales, Isabella Gómez, Luna Blaise y Kevin Alejandro, entre otros talentos latinos, protagonizarán “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” (Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo), filme adaptado de la novela juvenil de Benjamin Alire Sáenz.

De acuerdo con el portal Deadline, Aitch Alberto escribirá el guion y debutará como directora en la cinta, que cuenta con Derbez, Kyra Sedgwick y Lin-Manuel Miranda entre sus productores.

Aristotle and Dante…, publicado originalmente en 2014, se centra en la amistad entre Aristóteles “Ari” Mendoza (Pelayo) y Dante Quintana (Gonzales), dos niños mexicoamericanos que forman un vínculo que les cambia la vida después de un encuentro casual en una piscina de El Paso, en el verano de 1987.

Los créditos de Alberto como escritora incluyen la serie dramática de HBO Max Duster, de J.J. Abrams y LaToya Morgan. También escribió varios episodios de Little America, de Apple TV +.

“En esencia, Ari y Dante cuentan una historia de autodescubrimiento y aceptación“, dijo Alberto en un comunicado. “Mi propio viaje me ayudó a darme cuenta de que no hay nada más importante que ponerme de pie y aceptar plenamente quiénes somos y ser visto por ello. Me motiva colocar una lente sobre la vulnerabilidad masculina que incluya una mirada más empática y compasiva que ayude a redefinir la masculinidad, específicamente para la comunidad latina. Decir que esto es un sueño hecho realidad, es quedarse corto”, añadió.

Derbez interpretó recientemente a Bernardo en CODA y protagoniza la comedia ‘Acapulco’, ambas para Apple TV+. Mientras, Longoria, que lanzó hace poco las películas “Sylvie’s Love” y “The Boss Baby: Family Business”, acaba de terminar su debut como directora en “Flamin’ Hot”.

