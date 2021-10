¡Con todo! Lyn May responde a las críticas de Niurka Marcos: “No tienes cerebro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pleito entre Lyn May y Niurka Marcos acaba de retomar fuerza gracias a las recientes declaraciones que dio la vedette de ascendencia china, donde aseguró que lo dicho por la cubana no le afecta, ya que “no la conoce”. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En una entrevista con varios medios de comunicación, May fue cuestionada sobre lo dicho por la cubana Niurka Marcos, quien hace pocos días aseguró que la famosa no es vedette, sino “fichera”, por lo que no reparó en enviar un contundente mensaje.

En él, la ex participante de “¡Quiero Cantar!” informó que no piensa dar respuesta a lo dicho por la ex de Juan Osorio, ya que “ni la topa”: “Yo no conozco a esa señora, por favor. Yo conozco a Cher, Nicki Minaj, a ellas, a Madonna, a ésas. No le voy a decir nada porque no la conozco”.

Ante la insistencia de los periodistas, Lyn May explotó contra los medios por cuestionarle sobre lo dicho por Niurka: “No seas pend*jo… Te estoy diciendo que no la conozco, ¿Qué no oyes, no tienes cerebro? Me hacen encabr*nar… Les estoy diciendo que no la conozco, ¿para qué me la mencionan?“, dijo en la entrevista retomada por De Primera Mano.

Por otro lado, aseveró que mientras unos se toman el tiempo de investigar y criticar su vida, ella la disfruta al máximo y con compañía de primer nivel: “Que digan lo que quieran; mira, Cher y Nicky Minaj me quieren mucho y entonces las voy a ver en dos semanas en Las Vegas”.

Antes de concluir su charla, la famosa de 68 años destacó que todos aquellos que critican su cambio físico lo hacen porque le tienen envidia: “Hay mucha gente envidiosa que ya no le llaman y tiene que llamar la atención… Sí se cuelgan de mi fama”.

