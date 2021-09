Crean muñeca idéntica a Lyn May y las redes se inundan de memes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lyn May volvió a ser tendencia en redes, aunque en esta ocasión no fue gracias a alguna noticia relacionada con su embarazo, sino por la nueva muñeca que fue creada en su honor por el artista Aaron Malibu.

A través de las redes sociales del famoso artista se dio a conocer que una de sus nuevas creaciones estaba dedicada a nada más y nada menos que la ex participante de “¡Quiero Cantar!”, Lyn May. Fue la gran similitud entre la muñeca de colección y la vedette lo que causó que dicha publicación se difundiera instantáneamente.

“¡Otra mexicana icónica! La talentosa y graciosa Lyn May, la vedette de origen chino y mexicano conocida por sus shows en la vida nocturna de México y sus actuaciones en el cine mexicano de los años 70 y 80. No saben cuánto me alegra verla bailar y reírme de sus anécdotas y chistes groseros. Su amor de la vida es tan admirable“, escribió Malibu para acompañar la fotografía de la pieza.

En la imagen se aprecia a la muy comentada muñeca con un atuendo similar a los que usa la bailarina, un traje a dos piezas en color rojo y con aplicaciones que lo hacen destacar. Sin embargo, la estrella del show fue el split que el juguete de colección muestra, muy al estilo de May, lo que terminó por viralizarlo.

Una vez que se dio a conocer la muñeca de Lyn May, las reacciones no se hicieron esperar, muchas de ellas aplaudiendo la labor del artista al celebrar la trayectoria de la vedette. Por otro lado, no faltaron quieres compartieron su opinión a través de los ya conocidos “memes”.

Además de Lyn, Aaron Malibu también cuenta con juguetes inspirados en Niurka, Frida Kahlo, Paulina Rubio, Angelique Boyer, Selena, Thalía ‘María la del barrio’, Shakira, Britney Spears, por mencionar algunas.

