Lyn May anuncia que se va a casar en Las Vegas con Markos D1

Hace unos días Lyn May sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que a sus 68 años está embarazada, y no solo eso, sino que también se atrevió a confirmar que tenía tres meses de gestación. Poco después reveló que será mamá no solo de un bebé, sino que está a la espera de gemelos.

Ahora, la vedette mexicana volvió a causar revuelo al anunciar que ya tiene fecha para su boda con Markos D1, padre de los bebés que espera, la cual será en una fecha muy especial para los enamorados.

Mediante un mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram, la originaria de Acapulco, Guerrero, anunció junto a un par de fotografías en las que se le ve posando junto a su prometido, que el enlace matrimonial se llevará a cabo en los primeros meses de 2022.

“Los invito a mi boda Febrero 14 2022 en Las Vegas 2022”

Y aunque al parecer se arrepintió porque el anuncio duró muy poco tiempo y fue eliminado por la misma Lyn May, dicha publicación fue retomada por otras cuentas dentro de la misma red social, uno de ellos fue el perfil del programa Suelta la Sopa, en donde le llovieron críticas a la bailarina, ya que cuestionaron nuevamente su embarazo y aseguraron que para esas fechas ella debería estar dando a luz.

“Pero estará en trabajo de parto“, “Pero creo que va a estar recién aliviada“, “Ya no sabe ni que inventar“, “Cuanto el cobrará por prestarse a tanta locuras de esta señora que dice estar embarazada y a la fecha no he visto barriga“, “Pero que mire bien la fecha porque para esas fechas va a estar en fecha de parto“, escribieron algunos usuarios de la red social.

