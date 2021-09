Lyn May quiere que Thalía y Cher sean las madrinas de sus bebés, ¿lo logrará?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vedette Lyn May continúa dando de qué hablar con su presunto embarazo gemelar, aunque en esta ocasión fue gracias a las recientes declaraciones, donde reveló que le encantaría que las famosas Thalía y Cher se convirtieran en sus “comadres” al ser madrinas de sus hijos.

Luego de dar a conocer que espera dos bebés, la polémica concursante del reality “Quiero Cantar” destapó que ya tiene pensado quiénes serán los padrinos e incluso dio a conocer el nombre de uno de sus retoños.

En entrevista con varios medios de comunicación, Lyn May externó que los dos bebés fruto de su amor con el cantante Markos D1 llegarán al mundo muy pronto y aprovechó para hacer una invitación a Thalía y Cher de ser madrinas:

“Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher. Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”, dijo a los micrófonos.

Al ser cuestionada sobre los posibles nombres de sus pequeños, la vedette indicó que uno de ellos se llamará Gustavo Adolfo, en honor al periodista de espectáculos, conductor de Sale el Sol y De primera mano: “El niño se va a llamar Gustavo Adolfo, es el padrino”, compartió.

Para concluir la entrevista, Lyn May envió un mensaje a quienes todavía aseguran que su embarazo es una broma y la cuestionan sobre su inexistente “pancita”:

“No es broma, no es broma. A mí me valen madr*e las críticas y ustedes lo saben. (…) Es que a mí se me van los embarazos para las nalgas, no me crece la panza, me crecen las nalgas“, finalizó.

