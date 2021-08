Lyn May pone en duda su embarazo porque “a lo mejor es un retraso”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado fin de semana Lyn May sorprendió a sus seguidores al revelar que a sus 68 años está embarazada, en donde incluso aseguró que tenía tres meses de gestación. Sin embargo, la vedette reapareció para hablar del escándalo que generó su noticia.

Fue durante una entrevista con el programa Chisme No Like, en donde la bailarina habló por primera vez de su embarazo y los métodos que utilizó para lograrlo.

Y es que, ante la insistencia de Elisa Beristain y Javier Ceriani, Lyn confesó que su concepción ocurrió de manera natural, descartando que se haya dado con ayuda de la ciencia por medio de una inseminación artificial o incluso un vientre alquilado.

Pese a que la publicación en la que apareció junto a su novio Markos D1 fue muy clara, decidió no revelar más detalles debido a que, según lo afirmó, su médico aún no le ha confirmado si será mamá porque falta que le entreguen los resultados de sus estudios.

“Ahorita no les puedo decir nada. Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves”, explicó.

Aunque puso en duda su embarazo, la famosa explicó que hasta ahora no ha presentado ningún síntoma: “Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Espérate que todavía no están los estudios, no se me nota nada todavía”.

Lyn May reiteró su interés por conocer los resultados de sus exámenes antes de compartir más detalles, ya que cabe la posibilidad de que únicamente se trate de un retraso en su periodo.

“No siento nada y no les puedo decir hasta que me hagan los estudios, porque a lo mejor es un retraso, todavía tengo mi periodo. El doctor dice espérense, se están haciendo los estudios y vamos a ver lo que está pasando”.

Antes de finalizar el enlace telefónico, la originaria de Acapulco, Guerrero, recibió algunas propuestas para el nombre de su bebé, sin embargo, insistió en que falta conocer los resultados de sus estudios médicos.

“Hay que ver, que la gente diga qué nombre quiere que le ponga y si es un retraso nada más a ver qué va a pasar”.

