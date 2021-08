Alejandro Fernández habla del estado de salud de Vicente Fernández

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejandro Fernández se encuentra de vuelta en México luego de unas vacaciones por Europa, pero al ser cuestionado sobre el estado de salud de su papá, Vicente Fernández, guardó total hermetismo.

El cantante fue captado esta mañana a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México por distintos medios locales, quienes le preguntaron por la salud de su padre, pues se encuentra internado en Guadalajara, pero dijo desconocer esta noticia.

“No, no sé, no tengo idea, obviamente estamos en contacto (en la familia), pero no sé, no tengo nada de información. Yo no sé si está hospitalizado, no sé“, respondió a quienes lo abordaron.

Por medio de una fotografía publicada en Instagram, “El Potrillo” demostró su apoyo incondicional para su padre.

“Te amo pa“, fue lo que escribió el cantante al pie de la publicación.

Hasta el momento se sabe que Vicente Fernández ingresó al hospital el fin de semana para ser operado de emergencia de las cervicales tras una caída que sufrió en su finca, Los Tres Potrillos.

De acuerdo con su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., “El Charro de Huentitán” se lastimó las cervicales, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia.

Por protocolos de sanidad, las visitas a los pacientes del nosocomio son rápidas, y así fue la estancia de Chentillo elm pasado domingo, quien no demoró en salir y, aunque no pudo hablar con su papá porque estaba sedado, compartió que se encuentra estable.

De acuerdo con Chente Jr., Alejandro Fernández visitaría a su padre en el hospital en las próximas horas.

