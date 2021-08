Eric del Castillo se pronuncia sobre el embarazo de Lyn May: “Yo respeto”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de la conmoción que ha causado el embarazo de Lyn May a sus 68 años de edad, el primer actor Eric del Castillo, con quien la vedette presuntamente mantuvo una relación durante su juventud, habló acerca del estado en el que se encuentra la famosa. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Desde el día en que Lyn May anunció su embarazo, este causó sorpresa y escepticismo no solo en el público, sino en algunas personalidades del mundo del entretenimiento. Por esta razón, el papá de Kate del Castillo fue cuestionado durante una entrevista sobre su postura ante la polémica: ¿es o no es una estrategia publicitaria?

Si bien Eric del Castillo se mostró respetuoso al hablar de quien habría sido su pareja hace más de dos décadas, no zanjó el tema sin antes aconsejar a sus compañeros de gremio para no conducirse con mentiras para mantenerse “vigentes”.

“Yo respeto mucho lo que digan los compañeros, y cuando sean mentiras comprobadas hacen mal porque desorientan al público y se crean un ambiente de que los actores, los artistas, somos mentirosos, pero cada quien es dueño de inventar lo que quiera, ojalá que sean siempre cosas verídicas“, dijo Don Eric para las cámaras del programa encabezado por Gustavo Adolfo Infante.

Recordemos que fue hace unas semanas cuando Lyn May reveló en una entrevista en el programa “Chisme No Like” que mantuvo una relación con el actor. Por supuesto, la noticia causó revuelo, y ante esto aclararon que fue cuando ambos eran muy jóvenes y Del Castillo aún no conocía a la mamá de sus hijas

“Todavía él no estaba matrimoniado, era soltero y yo soltera… pues, ‘¿verdad'”, cuestionó May al papá de Kate del Castillo, quien respondió con un simple: “Pues sí”.

Eric del Castillo indicó que “hubo una época en la que tuve muchos romances, con muchas personas, con muchas mujeres y me cansé en un momento dado de llevar una vida tan disipada”.

Te puede interesar: