“Estoy tomando dióxido de cloro”: Eric del Castillo confiesa que no cree en la vacuna contra el COVID-19

En México dio inicio el proceso de registro para que los adultos mayores sean vacunados contra el virus del SARS-COV-2, sin embargo no todos están de acuerdo en recibir la dosis del medicamento, uno de ellos es el actor Eric del Castillo y su esposa, doña Kate Trillo, quienes revelaron que están tomando dióxido de cloro.

En entrevista con el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, el padre de la actriz Kate del Castillo compartió que se encuentra bien de salud, y que todos los días realiza una serie de rutinas que lo mantienen activo durante la pandemia: “En este momento voy a empezar a hacer mis ejercicios, a caminar, subir escaleras, bajarlas, volverlas a subir, diario, cuando tengo mucha flojera no lo hago, pero procuro siempre estar en forma“, explicó el histrión de 87 años.

Sin embargo, sorprendió al revelar que no piensa responder a la convocatoria de las autoridades de salud para recibir la tan esperada vacuna, ya que, a pesar de pertenecer al grupo vulnerable para contraer la enfermedad, no confía en la eficiencia de esta, por lo que está recurriendo a un remedio creado a base de dióxido de cloro.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a mucha gente, familiares míos a punto de morir y que se han salvado con el dióxido de cloro, y también mi esposa”, confesó.

Aunque dicho compuesto químico ha recibido advertencias sobre su uso por parte de las autoridades a nivel internacional, el primer actor confesó que lleva tomándolo aproximadamente medio año:

“Ya tenemos tomándolo. No de diario, de repente descansamos y volvemos a tomarlo y en fin, tendremos unos seis meses de pérdida (tomándolo)“, explicó.

Sin embargo, el matrimonio Del Castillo-Trillo no es el único que lo consume, ya que sus hijas, Kate y Verónica, han seguido estas mismas recomendaciones: “Ellas también están tomando dióxido de cloro, tenemos mucha información al respecto, información científica“.

Del Castillo aseguró no estar en contra de las personas que decidan vacunarse, ya que está consciente de que es una decisión propia: “Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, simplemente yo no me vacuno“, a lo que su esposa se escucha decir: “Ni yo“.

Antes de finalizar, el actor hizo énfasis en que, aunque él lo consuma, tampoco lo recomienda:

“Mira tampoco recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia y decisión personal, estas cosas son muy personales, el que quiera que lo haga y el que no, está libre, es voluntad propia“.