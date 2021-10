Sé inteligente cuando compres de segunda mano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si alguna vez has deambulado por un mercado de pulgas, ya te has adentrado en el mercado de segunda mano.

El mercado de ropa usada por sí solo podría más que duplicarse para 2025, creciendo a un ritmo 11 veces más rápido que el sector de indumentaria minorista en general, según la cadena minorista de moda de segunda mano ThredUp.

Las nuevas opciones en línea como Depop y Tradesy se han unido a las conocidas Facebook Marketplace e eBay. Y los minoristas tradicionales también han entrado en el juego con empresas como Macy’s y Patagonia que ofrecen artículos usados, y otras como Apple y KitchenAid venden productos devueltos que reacondicionan para que funcionen como si fueran nuevos.

“En el pasado, se menospreciaba la compra de artículos de segunda mano como algo que las personas hacían cuando no tenían dinero para comprar productos nuevos, pero ahora se considera de moda”, dice Elizabeth Basa, propietaria de Family Tree Resale, una tienda con sede en Chicago que también ofrece artículos de segunda mano en línea. También es bueno para el planeta, sin mencionar para tu cartera. Puedes ahorrar alrededor del 80% si compras artículos usados, dice ella. Prueba estos consejos para realizar compras inteligentes:

Piensa en “local” para artículos grandes. Basa sugiere buscar muebles y accesorios en tiendas de segunda mano y sitios como Facebook Marketplace para no tener que pagar el envío.

Compra en sitios que verifiquen la autenticidad. ¿Buscas ropa de diseñador? Sitios como Poshmark y The RealReal verifican la autenticidad de los artículos, por lo que puedes tener la seguridad de que no estás comprando una falsificación.

Consulta las opiniones y políticas del vendedor. Para compras de gama alta, compra solo a vendedores en línea que tengan un historial sustancial de comentarios y reseñas positivas. Y verifica sus políticas de devolución; algunos son muy estrictos.

Sigue siendo una buena práctica limitar tu tiempo en lugares públicos, donde es más probable que estés expuesto al COVID-19. Antes de dirigirte a una tienda:

Consulta el inventario en línea

Con muchos minoristas, puedes buscar en línea para ver si un artículo está disponible en tu tienda local. Si una tienda no ofrece esta opción, llama con anticipación para consultar. Si necesitas ayuda una vez que estés allí, pide una cita para evitar esperas.

Descarga la aplicación del minorista

Por ejemplo, la aplicación de Target puede dirigirte al pasillo correcto para encontrar un producto en la tienda. La aplicación de Walmart te permite escanear artículos mientras estás comprando y, luego, pagarlos tú mismo, evitando las colas potencialmente largas en las cajas registradoras.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de octubre de 2021 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.