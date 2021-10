¿A cuántas cirugías se ha sometido Erika Buenfil?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Erika Buenfil tiene una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento, y desde sus inicios se robó el corazón de millones de personas en todo México no solo por su talento, sino por su inigualable belleza, misma que la acompaña hasta el día de hoy que tiene 57 años.

A solo unos años de alcanzar su sexta década de vida, la jovialidad de la actriz ha despertado la curiosidad del público, ya que muchos aseguran que ha recurrido a procedimientos estéticos para mantenerse tan guapa como siempre. Por esta razón, y por primera vez en mucho tiempo, la propia famosa respondió a los rumores y destapó la verdadera razón detrás de su aspecto.

En entrevista con el programa Hoy, Erika Buenfil confesó que le gusta realizarse cambios de look de forma aleatoria: “Se vale jugar y a mí me gusta jugar con la imagen, de pronto pelo corto o pelo oscuro, ahí me pusieron unas extensiones para verme con el cabello largo, ahorita traigo el mismo look que en Vencer al pasado”.

Sin embargo, prefiere mantenerse alejada del bisturí y dejar a la naturaleza hacer su trabajo, señalando que la única “ayudadita” que se hace en el rostro es a través de los filtros en redes sociales:

“No me gusta abusar, no tengo ninguna cirugía en mi cara, esta soy con mis arrugas, a veces más o menos, pero los filtros ayudan, pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces”, compartió la protagonista de melodramas como “Amores verdaderos” y “Mar de amor”.

De acuerdo a Buenfil, su rechazo a las cirugías está motivado por su miedo a tener algún problema en el quirófano, aunque no descarta la idea de hacerlo en algún futuro: “Con el tiempo de diré, no digo no a nada, sí le tengo miedo a una cirugía por la cirugía, no porque vaya a quedar mal, pero me da miedo el quirófano. Si algún día lo hago, tendría que estar en manos de gente muy profesional y con mucho miedo”, finalizó.

