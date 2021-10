Se da a conocer el póster de “Get back”, el documental de The Beatles dirigido por Peter Jackson

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los estudios Disney han dado a conocer el póster oficial de “Get back”, el esperado documental de tres partes del grupo The Beatles dirigido por Peter Jackson, que se estrenará en la plataforma de streaming Disney Plus el 25 de noviembre. La imagen muestra a los integrantes de la banda –John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr-, siendo una composición de las fotos para las portadas de sus álbumes de éxitos, editados en 1973.

El plan original era estrenar el documental en cines en 2020, con motivo del 50 aniversario del álbum Let it be; pero eso resultó imposible debido a la pandemia de COVID-19, por lo que Jackson (conocido por la saga de películas de “The lord of the rings”) optó por algo más ambicioso: un trabajo en tres partes -cada una de dos horas- que muestra el resultado de una extenuante investigación.

El estreno de “Get back” también servirá como promoción de un álbum con música de The Beatles y un libro que contará con fotografías de Ethan Russell y Linda McCartney. Según el propio Peter Jackson, este documental cuenta la historia de “un concierto que nunca se lleva a cabo, y otro que sí se realiza, pero que no estaba planeado”.

