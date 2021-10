Chiquis Rivera quiere tocar corazones y ayudar al prójimo con ‘Lo Mejor de Ti’ en Universo

Exclusiva

Chiquis Rivera regresa a la televisión con el programa “Lo Mejor de Ti con Chiquis” en el canal Universo. La intérprete de “Anímate y Verás” se apoyará de un grupo de expertos para transformar las vidas de los participantes.

“Este show es algo que he visualizado por mucho tiempo — conducir mi propio programa en donde también somos productores ejecutivos”, nos dijo en entrevista la estrella. “Más que nada poder ayudar al prójimo, de ayudar a personas y que puedan descubrir la mejor versión de ellos”.

En la vida de Chiquis, hay mucha gente que la inspira para ser una mejor versión de ella misma. La cantante nombró a su legendaria madre Jenni Rivera, así como a sus hermanos y sus seguidores como las personas que le dan la fortaleza de seguir en la lucha.

“Creo que todo lo que he pasado en mi vida me ha ayudado un poquito. Cada lección de vida te ayuda a crecer, a madurar. Mi mamá, empezando con mi mamá, me ha ayudado mucho, me inculcó muchísimas cosas. Yo viví muchas cosas con ella. Mis hermanos que son los que me inspiran a hacer un ejemplo para ellos y la gente que me sigue, que me da esa fortaleza de seguir adelante y sacar esa Chiquis que está ahí a veces que te afectan cosas de la vida pero ellos me ayudan muchísimo”, explicó Chiquis.

Aunque lo visual es lo que más se nota en una transformación, Chiquis adelanta que la transformaciones que se realizan en el show empiezan con el corazón. Todos empezarán con un “life coach” que los ayuda a ir analizando los aspectos de sus vidas que quieren mejorar.

Chiquis asegura que todos los casos que se verán durante las 15 semanas que dure el programa serán reales y nada será actuado.

“Todos los casos son verdaderos y te van a tocar el corazón”, adelantó Chiquis. “Yo me he puesto a llorar aquí con ellos”.

‘Lo Mejor de Ti con Chiquis’, el nuevo programa de Universo. / Foto: Universo

Y es que la conductora conecta con cada uno de los casos porque dice que ella ha vivido y tenido experiencias similares como la de los participantes. En específico, Chiquis habló de un caso sobre una mujer que fue abusada con el que pudo conectar de una manera más profunda.

“Hubo un caso de una mujer que fue abusada y que le afectó mucho”, contó Chiquis. “Yo también he sido abusada sexualmente, así que como que nos hallamos y nos entendimos. Pude sentarme con ella a darle consejos y expresarle la importancia de perdonar a esa persona porque eso te libera y eso te sana. Es algo muy difícil y muy necesario y van a poder ver ese caso y es una mujer muy linda”.

El propósito de Chiquis en realizar este programa es que la gente se inspire con cada uno de los episodios.

“No solamente vamos a ayudar a las personas que vienen al show pero también queremos tocar los corazones en casa. Sale este programa a las nueve de la noche cada jueves y van a poder dormirse con algo positivo, algo bonito, porque cada caso termina así. Y es algo que necesitamos todos, en estos días tan difíciles con lo de la pandemia… me da mucha felicidad que vamos a poder ayudar a todas las personas que nos estén viendo”, afirmó.

“Lo Mejor de Ti con Chiquis” inicia el jueves, 14 de octubre a las 9pm/8c por Universo.