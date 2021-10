Belinda reveló que tiene un nuevo “crush” y no es Christian Nodal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Belinda es una de las mujeres más guapas y codiciadas de toda Latinoamérica, y hace unos meses decidió dar el “sí” a Christian Nodal para pasar el resto de su vida juntos. Sin embargo, en una entrevista reciente, la famosa reveló que además del cantante hay otra persona que está en sus pensamientos y corazón. ¿Quién es? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Netflix, la también actriz hizo varias revelaciones sobre su vida profesional y personal, incluyendo el tipo de género e historias que disfruta, donde destacó que el anime ocupa el primer lugar.

“Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso. Los primeros animes que vi fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, todos. Desde el principio me di cuenta que no eran caricaturas por sus narrativas, cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo, realmente sí son protagonistas de los animes”, dijo ante las cámaras.

Asimismo, Belinda confesó que desde muy pequeña se vio “flechada” por uno de los personajes de anime que tanto veía: “Mi favorito es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshi es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar”, contó la prometida de Christian Nodal.

Por otro lado, la joven de 29 años destacó que el anime la inspira en varios aspectos de su vida diaria, como lo son al momento de crear looks: “Los anime me han inspirado mucho, hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho, por ejemplo ¡One Piece que es larguísima!”.

Esta no es la primera vez que Belinda demuestra su fanatismo por este género; de hecho, fue para la celebración del cumpleaños número 22 de Christian Nodal que la famosa aprovechó para regalarle pasteles decorados con los personajes de los animes japoneses Death Note y One Piece.

