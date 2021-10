¡Por fin! Estrenan segundo tráiler de “The Batman” con Robert Pattinson en el DC FanDome

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de mucho tiempo de espera, finalmente se lanzó el tráiler oficial de la nueva película de “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson, durante el famoso evento DC FanDome. ¡Aquí te contamos los detalles!

En un magno evento transmitido en streaming a nivel internacional, DC lanzó una cantidad increíble de entrevistas, avances, convivencias entre elencos y detrás de cámaras, todos acerca de los muchos proyectos que la productora trae para sus fervientes fans.

Desde Suicide Squade, Flash, Aquaman, muchos estrenos de versiones animadas, el nuevo proyecto que protagonizará John Cena ‘Peace Maker’, The Rock como Black Adam y las más recientes temporadas de ‘Superman & Lois’ y ‘Supergirl’. Pero sin duda ninguno causó tanto furor como el nuevo tráiler de ‘The Batman’, encarnado por Robert Pattinson. ¡Disfruta! Lo dejamos aquí para ti.

Antes del lanzamiento del tráiler, fue proyectado un íntimo detrás de cámaras de la gran apuesta de DC, seguido por unas palabras del director Matt Reeves junto a Robert Pattinson y su coprotagonista Zoë Kravitz. Y, al finalizar, se dio la gran noticia de que será estrenada el próximo 4 de marzo en cines.

Los primeros indicios sobre el avance de la esperada cinta surgieron hace apenas unos días, cuando Warner Bros. advirtió a sus seguidores que el Caballero Oscuro volvería ser protagonista de la DC FanDome al ser el lugar elegido para presentar el nuevo clip, ¡y vaya que lo fue!

“No es solo una señal, es una advertencia”, se escribió a través de las cuentas oficiales de la película para acompañar un teaser donde la batiseñal fue la estrella del show.

Además, se dieron a conocer dos de los póster oficiales de “The Batman”, causando toda una revolución en las redes sociales entre los fanáticos que no podían esperar para ver las primeras escenas del tan esperado filme. View this post on Instagram A post shared by The Batman (@thebatman)

Otro proyectos dentro del mundo de Batman que han sido anunciados y verán pronto la luz serán ‘Gotham Nights’, ‘Batwoman & Alice’, ‘Batwing’, ‘Batwheels’, ‘Batgirl’, ‘Robins’, ‘Batman Cape Crusader’ y ‘Catwoman: Hunted’.

