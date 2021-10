¡Sorpresa! Obie Bermudez le pidió nuevamente casamiento a Jennifer Peña en ‘Así Se Baila’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¡Sorpresa! Obie Bermudez le pidió nuevamente casamiento a Jennifer Peña, 14 años después de la primera vez que lo hizo, en ‘Así Se Baila’.

Aprovechando que el tema que les tocaba bailar era un merengue titulado ‘A Pedir Su Mano’, Obie quizo pagar esa deuda que sentía que tenía con su esposa, con quien ya lleva 14 años de casado y tienen 5 hijos. ¿Cuál era esa deuda? Pedirle bien la mano.

Al finalizar el show, hablamos en exclusiva con la feliz pareja, Obie aún cargaba los nervios de haber hecho toda esa producción con la complicidad de Telemundo, y a escondidas de su esposa. Y Jennifer aún traía la emoción de ese momento que, en algún rincón seguía esperando, pero no se imaginó que sucedería.

Obie Bermudez y Jennifer Peña. Foto: Telemundo/Juan Felipe Rangel

“Esto es algo que venía pensando hace mucho tiempo… Cuando yo le pedí la mano a Jennifer, hace 14 años, vivíamos en Los Angeles, siendo honesto, no fue el mejor momento porque no me arrodillé. Sí le pedí matrimonio, pero no me arrodillé, no lo hice de la forma que tal vez ella lo había soñado“, comienza diciéndonos y prosigue.

“Pensé en algún momento renovar los votos, y hacerlo como Dios manda. Qué mejor momento que en una rutina de baile, en ‘Así Se Baila’, compartiéndolo con todo el mundo, sabiendo cuánto yo la quiero, que ahora le regalo un momento nuevo, una memoria todavía más dulce cuando piense en esta experiencia“, confiesa absolutamente enamorado el cantante.

Obie Bermudez y Jennifer Peña. Foto: Telemundo/Juan Felipe Rangel

¿Cómo lo vivió Jennifer? ¿Lo sospechó en algún momento?

“Quedé completamente sorprendida, yo no sabía nada hasta que sacó el anillo, no lo pensé, trajo un anillo verdadero, no era prop”, dice entre nerviosa, sorprendida y bromando.

La pareja prometió que la boda será muy pronto y aseguraron que no pueden esperar ver la cara de sus hijitos cuando se enteren que sus papis se casarán nuevamente y que ellos ¡estarán presentes!

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A JENNIFER PEÑA Y OBIE BERMUDEZ:

