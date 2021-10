Angelique Boyer y Sebastián Rulli ‘sacan chispas’ juntos en ‘Vencer el Pasado’ de Univision

Exclusiva

Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan “Vencer el Pasado“, la nueva telenovela estelar de Univision. La historia original es una mirada al mundo de hoy en día y el impacto que las redes sociales tienen en la vida cotidiana.

Pudimos hablar con los protagonistas del melodrama quienes nos hablaron un poco de sus personajes y la temática de la historia. Sebastián nos explicó que es muy sencillo que algo se vuelva viral en las plataformas digitales y no con solo cosas que uno personalmente comparte.

“No solamente lo que pones en las redes puede ser viral, puede suceder algo en algún ámbito público y alguien lo esté grabando y subirlo a las redes”, explicó Rulli. “O tu mandarle algo privado a una persona que confías que le entregas algo muy íntimo y de repente se sale de control. Yo creo que no es solamente la conciencia de lo que uno hace o deja de hacer utilizando las redes, si no que estamos expuestos en todo momento. No hay situación que esté exenta de correr un riesgo para bien o para mal”.

Angelique anotó que es la primera vez que participa en una historia original ya que anteriormente había participado en telenovelas adaptadas de otras versiones como “Teresa” y “Lo Que La Vida Me Robó”. Para la también actriz de “Rebelde”, dijo que la honra todos los proyectos en los que ha participado y a esto se le suma “Vencer el Pasado” que era algo que no esperaba.

“Esta historia de amor llegó cuando no nos la esperábamos”, contó Boyer. “Rosy [Ocampo, la productora] insistía en que estuviéramos juntos en este proyecto y las cosas no fueron sencillas. Sebas acababa de terminar ‘El Dragón’, pero ajustaron todo para que Sebas pudiera estar y fue un placer. Es una historia muy diferente a lo que han visto de nosotros. Nos hemos divertido muchísimo, nos reímos mucho. Estos personajes chocan [Renata y Mauro], pero cuando chocan sacan chispas y corazoncitos y emojis… la química no se puede evitar y veremos hasta que punto tiene que aprender el uno del otro para poder contar una historia de amor verdadero”.

La magia entre Angelique y Sebastián está presente en esta nueva telenovela y los actores saben que es una historia impactante que va a reunir a toda la familia.

“Se van a divertir un montón”, aseguró Angelique. “Es una historia llena de colores, de temas súper actuales, se van a enterar de muchísimas cosas y se van a espejear un montón. Hay un súper elenco, hay nuevos rostros que van a conocer, van a ver primerísimos actores… van a gozar de sentarse a ver esta historia cada día”.

Sebastián agregó que “el objetivo es que reúna la familia y que las nuevas generaciones se sienten a ver una telenovela. Se van a divertir y van a poder tocar temas de relevancia para todos”.



“Vencer El Pasado” se transmite de lunes a viernes a las 9pm/8c en Univision.

