Insólito: Portero noqueó a un compañero al culparlo por recibir un gol [Video]

Un bochornoso acto de violencia se registró este domingo en un partido de la primera división de Irlanda entre el Glentoran y el Coleraine, donde el portero del Glentoran le mandó un puñetazo a un compañero de equipo tras recibir un gol del equipo adversario.

El partido no era de trascendencia, ni se trataba de un clásico, pero ambos equipos se disputaban de manera intensa para lograr los tres puntos de la victoria.

El Glentoran iba ganando el partido 2-1 hasta que una jugada de contraataque puso la paridad en el marcador. Los locales buscaban salir jugando pero el central Bobby Burns perdió el balón en el medio del campo y eso desencadenó la acción contraria.

This is unbelievable; GK punches his own DEF to the floor then starts shouting at him.. pic.twitter.com/m7xp3zPj3N