Los amigos famosos de Adele reaccionan tras el lanzamiento de su sencillo “Easy on me”

La cantante Adele publicó la madrugada del viernes 15 su más reciente sencillo, “Easy on me”, tras varios días promocionando debidamente el que se erige como su primer tema en nada menos que cinco años, perteneciente a su nuevo álbum de estudio 30, que tardará un poco más de tiempo en salir al mercado.

Como era de esperar, la canción ya está arrasando en las plataformas de streaming y, de hecho, algunos de los amigos más famosos de la intérprete británica ya celebran en las redes sociales el regreso musical de la diva, una de las artistas más lucrativas y premiadas de la última década. El rapero Drake, por ejemplo, no tardó en alabar a la vocalista por su trabajo en el estudio de grabación.

“Una de mis mejores amigas de todo el mundo acaba de sacar nuevo single ¡Wow!”, tuiteó el artista canadiense, mientras que la actriz Alicia Silverstone conquistó a todos sus fans al compartir un video en TikTok que la retrata esperando con impaciencia el lanzamiento de “Easy on me”, mientras se “prepara” para semejante estreno haciendo acopio de varias botellas. “Trátame con cuidado, Adele, siempre consigues hacerme llorar”, escribió en tono jocoso.

Por su parte, la cantante Normani, ex integrante de la banda femenina Fifth Harmony, no pudo resistirse a la idea de declarar su amor eterno a Adele y a sus punzantes letras, que en el caso de “Easy on me” proyectan con especial dramatismo la decepción y el sufrimiento que le invadieron tras ser plenamente consciente de que su matrimonio con Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, debía llegar a su fin. “Adele, oh Adele… ¡Te quiero!”, le dirigió emocionada la estadounidense a través de Twitter. ADELE oh ADELE i love uuuuuuuuuu— Normani (@Normani) October 15, 2021

