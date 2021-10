Para Rafael Amaya fue ‘una delicia regresar’ a Telemundo con ‘Malverde: El Santo Patrón’

Exclusiva

Rafael Amaya regresa a su casa Telemundo haciendo una participación especial en la serie “Malverde: El Santo Patrón“. El actor de “El Señor de los Cielos” interpreta al personaje de Teo Valenzuela, un bandolero y cazador de recompensas, ladino, coqueto y a la vez peligroso que admira a Malverde.

Ante su participación que inicia el lunes 18 de octubre a las 10pm/9c en Telemundo, pudimos hablar con el actor sobre su personaje. Amaya nos reveló que su bienvenida al equipo fue muy cálida y se sintió como en casa al entrar a las grabaciones.

“Fue una delicia volver a ver a mis compañeros como el director Miguel Varoni, a Ivonne Montero, que trabajé con ella en ‘El Señor de los Cielos’… no había trabajado con Pedro Fernández pero también fue una delicia trabajar con él. A pesar de que ya llevaban varios meses trabajando, sabía que entraba a un proyecto andando y casi a punto de terminar pensé que me iba a topar con gente que quizá ya estaba cansada pero nada, ninguna vibra negativa. Todo positivo y tuve una calidad bienvenida por parte de todos y me sentí muy a gusto”, nos contó el actor.

Por muchos años, Amaya fue Aurelio Casillas en “El Señor de los Cielos”, regresar en una ficción donde haría a un personaje distinto dio la oportunidad de verlo en otra faceta.

“Ahora yo soy diferente”, dijo Amaya sobre la diferencia entre sus personajes. “Es una delicia regresar. Me sentí un poco oxidado al principio pero me tomó 1 hora desoxidarme y engrasar el motor otra vez y darle pa’lante. Pero me sentí muy bien con la perspectiva que ahora tengo yo de la vida“.

Amaya dice que el personaje de Teo Valenzuela es parecido a Aurelio Casillas y podría ser su bisabuelo ya que es un vivir y narcotráficante.

Tras su breve participación en “Malverde”, Amaya dijo que se quedó con ganas de contar más sobre la historia de Teo Valenzuela.

Sobre el futuro de Amaya en Telemundo, promete que habrá más sorpresas y se siente muy agradecido con el público que le tiene un gran cariño y lo ha seguido esperando durante todo este tiempo fuera de las pantallas.

“Nuestra intención es darle lo mejor de lo mejor al público y otra vez todo el equipo de Telemundo la sacaron del estadio con esta historia. Es una historia entregada con muy buena calidad en todos los aspectos. Lo que a mi me tocó vivir y ver ese backlot que construyeron enorme, ver los vestuarios, y la gente tan detallista y entregada al proyecto me dio mucha tranquilidad”, concluyó.

