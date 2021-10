Programa permite encontrarle un hogar a tu mascota

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ciudad y el condado de Los Ángeles ya forman parte de un programa nacional que ayuda a los dueños de mascotas a encontrar un nuevo hogar para sus animales sin tener que entregarlos a refugios.



Mandy Evans, directora del programa Home to Home, dijo que la idea nació hace cinco años en Idaho luego de ver los impactos que causaba a las personas el dejar a sus mascotas en los albergues de animales, lugares que a menudo están sobrepoblados.



“Así que queríamos ofrecerles otra opción que les permitiera poder elegir y decidir con quién si quedaría su mascota”, explicó.



Home to Home es una plataforma en línea gratuita que permite a los propietarios crear un perfil de su mascota y compartirla en su región para que las personas interesadas en adoptar puedan comunicarse con ese propietario directamente.



“Con suerte logran hacer una combinación maravillosa y esa mascota va de una casa a otra sin pasar por el albergue”, explicó Evans.



Una de las que se benefició de esta programa fue Mérida Flores, quien por falta de espacio en su apartamento en la ciudad de Pomona, se vio obligada a entregar a su mascota —una husky de 5 meses.



“No quería dejarla en el refugio y me dieron opciones, como el programa Home to Home”.



Contó que la inscribió en la página de internet y en menos de una semana la contactó una persona quien acababa de perder a su husky y buscaba otro. “Me sentí mucho más a gusto entregarla directamente [con su nuevo dueño] y él estaba muy contento jugando con ella cuando la vio”, contó Flores.



Participar en el programa Home to Home no solo es de beneficio para el dueño de la mascota, quien ya no tiene que preocuparse por el futuro de su animal, sino también para las mismas mascotas cuyo estrés se reduce al mantenerse fuera del albergue.



Además, esto permite que haya más recursos del refugio disponibles para otros animales, como aquellos que están en la calle, que fueron abandonados o que han sufrido abusoa. También, brinda a los posibles nuevos propietarios la oportunidad de aprender más sobre su nueva mascota directamente del propietario actual.



Evans dijo que el programa está en 80 refugios de EE.UU., y Canadá y que actualmente tienen a 12,000 animales enlistados. Estos van desde los más comunes como perros y gatos hasta ovejas, vacas, cerdos, caballos y tarántulas.

Todo animal es aceptado siempre y cuando sea legal tenerlo como mascota.



En la ciudad de Los Ángeles, el programa comenzó en 2020 y en el condado de Los Ángeles inició este año.



Agregó que las principales razones por las que los dueños entregan a sus mascotas son por problemas médicos ya sea del propietario o de la mascota. También cuando las personas se mudan de hogar y en su nueva vivienda no aceptan animales..



“Entonces, la familia se ve obligada a tomar la decisión de renunciar a este ‘miembro de la familia’”, dijo Evans.

Indicó que han tenido muchas historias con final feliz. Además, entregar al animal directamente da la oportunidad para que las personas -el antiguo y nuevo dueño- conecten y forjen relaciones para toda la vida.



“Hemos tenido algunas historias increíbles, como la de una mujer que tuvo que encontrar un nuevo hogar para su mascota porque iba a vivir en un centro para personas mayores”, dijo Evans. “Y la mujer que adoptó a su mascota se la llevaba de visita una vez al mes. Se hicieron buenas amigas”.

Bella fue adoptada en menos de una semana. (Cortesía Inland Valley Humane Society)

Los requisitos

Samara Barco, coordinadora del programa Home to Home en Inland Valley Human Society, dijo que no hay costo por entregar a la mascota a una nueva familia y son los mismos dueños de las mascotas quienes se encargan de entregar al animal.



“Tenemos una guía que explica cómo buscar un lugar abierto y no entregarlo si no se sienten seguros con la otra persona”, explicó.



Como ejemplo, dijo que Inland Valley Human Society solo acepta animales que están dentro de su jurisdicción, pero que no importa si los nuevos dueños son del área o viven en otro lugar. Es el dueño actual el que se encarga de hacer la entrega.



Si estás interesado en este programa, puedes visitar: AQUI