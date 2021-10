En microbikini de hilos, Demi Rose se recuesta junto a la piscina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Demi Rose se encuentra actualmente en Los Ángeles, trabajando en una nueva campaña para la firma Pretty Little Thing, de la cual ella es embajadora. Y desde ahí compartió en Instagram una foto en la que luce su curvilínea figura recostada junto a una piscina, modelando un colorido microbikini de hilos.

La bella modelo e influencer inglesa no ha dejado de complacer a sus millones de seguidores en esa red social con fotografías tomadas durante sus recientes viajes a Italia, México y Estados Unidos. En una de sus publicaciones apareció dando un paseo en las cercanías del hotel donde se hospedaba.

No es muy común ver a Demi Rose modelando jeans, pero ahora lo hizo, luciendo espectacular con un look más urbano y posando en Laguna Beach. En su atuendo destacó un ajustado chaleco de color amarillo (cuyo escote dejaba ver parte de sus atributos) y un bolso de la firma Dior como accesorio. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

