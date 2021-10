Taylor Swift presentará en la próxima ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Taylor Swift se encargará de presentar en la próxima ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll. Con ayuda de Jennifer Hudson, la estrella de la música se encargará de introducir a la legendaria Carole King en tan selecto club, y además interpretará algunas de sus canciones más representativas a modo de homenaje.

Como ha confirmado la organización del evento, Paul McCartney, Angela Bassett y Drew Barrymore también subirán al escenario para presentar a otros tantos homenajeados. La última de las actrices mencionadas dará paso a The Go-Go’s, mientras que Angela servirá de antesala para el tributo a Tina Turner, a quien interpretó en la exitosa película de 1993 “What’s love got to do with it”.

Lionel Richie también ejercerá como presentador, en su caso para la introducción del empresario, ejecutivo, productor musical y cinematográfico Clarence Avant. La elección de Taylor Swift como “anfitriona” de Carole King no sólo se explica con su condición de “sucesora” -un título oficioso que le han atribuido varios medios musicales-, sino también con el hecho de que la emblemática cantautora fue quien entregó a Taylor el premio a la mejor artista de la década en la gala de los American Music Awards de 2019.

