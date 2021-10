Lista completa de todos los nominados a Premios MTV EMA 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se han destapado a los nominados para los Premios MTV EMA 2021 que se llevarán acabo en Hungría desde el Papp Lászlo Budapest Sportaréna. Será el próximo 14 de noviembre cuando se entreguen los premios en donde Justin Bieber fue el más mencionado.

El cantante aseguró ocho nominaciones en categorías como “Mejor Artista”, “Mejor Pop”, dos nominaciones a “Mejor Canción” por sus éxitos globales “Peaches” con Daniel Caesar y Giveon y “STAY” con The Kid LAROI, “Mejor Video” por “Peaches”, ” Mejor colaboración” junto a The Kid LAROI y “Biggest Fans”.

Doja Cat y Lil Nas X siguen a Bieber con seis nominaciones cada uno, incluyendo “Mejor canción”, “Mejor video” y “Mejor colaboración”. La superestrella mundial británica Ed Sheeran y los recién llegados a los EMA Olivia Rodrigo y The Kid LAROI le siguen de cerca con cinco nominaciones cada uno, incluyendo “Mejor pop” y “Mejor canción” para Sheeran y Rodrigo. Las nominaciones de los artistas anteriores también incluyen “Mejor artista local” en cada uno de sus respectivos países de origen.

La votación para los MTV EMA 2021 ya está abierta y cierra el 10 de noviembre a las 11:59pm (horario de Europa central), por lo que fans alrededor del mundo pueden votar por sus favoritos a partir de hoy.

Mejor Artista

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Mejor Canción

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Mejor Video

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B – Wild Side

Taylor Swift – willow

Mejor Colaboración

Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

Mejor Artista Nuevo

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Mejor Artista de Música Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Mejor Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Mejor Alternativo

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD

Mejor Latino

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Mejor Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Mejor K-Pop

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Mejor Grupo

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Mejor Artista Push

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Biggest Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video con Mensaje Positivo

Billie Eilish – Your Power

Demi Lovato – Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. – Fight For You

Harry Styles – Treat People With Kindness

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Mejor Artista Latinoamérica Norte

Alemán

Danna Paola

Gera MX

Humbe

Sofia Reyes

Mejor Artista Latinoamérica Centro

Camilo

J. Balvin

Karol G

Maluma

Sebastian Yatra

Mejor Artista Sudámerica

Duki

Maria Becerra

Nicki Nicole

Tini

Trueno

Mejor Artista Caribe

Bad Bunny

Farruko

Guaynaa

Natti Natasha

Rauw Alejandro

Mejor Artista Estados Unidos

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift