Problema de los puertos de Los Ángeles y Long Beach se extiende a las calles

En los últimos días los vecinos de un área residencial de Wilmington, al sur de Los Ángeles, se han quejado de que hay contenedores estacionados frente a sus hogares y en ocasiones han bloqueado sus entradas.

El martes, inclusive, un contenedor se volcó sobre un carro vacío sobre la avenida Anaheim, a unos metros de la calle McFarland.

Pese a que los residentes culpan a las compañías de camiones aledañas de irresponsables por causar tanto tráfico, éstas responden asegurando que el problema comienza desde los puertos que no están trabajando acorde.

Elena Sánchez, co-dueña de V&S Transport Inc., dijo que el problema comienza cuando los camioneros llegan con cita al puerto de Los Ángeles o Long Beach para dejar y recoger contenedores; pero una vez que están ahí, les cancelan la cita o no los dejan pasar.

“Creo que es importante que el puerto nos ayude porque a veces hay líneas que están vacías y no están recibiendo [contenedores]. Nosotros les decimos que nos ayuden a sacar la carga para que los clientes no tengan que pagar un día extra del contenedor dentro del puerto”, dijo Elena. “Pero ellos dicen, ‘no puedo porque ahorita no tenemos espacio y no podemos aceptar [contenedores] vacíos’”.

Explicó que actualmente los puertos no tienen chasis (espacios) disponibles y por ende no se pueden sacar más contenedores llenos. Añadido a este problema, hay compañías que tienen sus bodegas repletas.

“Entonces ves muchos contenedores en espera de ser descargados, pero si las bodegas están llenas no los van a aceptar para dejar la mercancía”, dijo Elena.

Elena Sánchez y su esposo Edmundo Vega, dueños de V&S Transport. (Jacqueline García/La Opinión)

Edmundo Vega, co-dueño de V&S Trucking, dijo que sus camioneros que llegan con su chasis también enfrentan tiempos extremadamente largos de espera.

“Antes, unos 45 minutos era la espera en un día bueno, ahora hemos visto a choferes que esperan hasta seis horas para salir [del puerto]”, explicó Vega.

Esto los ha obligado a tener que regresar con los contenedores. Si no hay espacio adentro de la bodega, entonces los deja afuera lo cual ya les ha causado recibir docenas de infracciones de estacionamiento, indicó Vega al momento de mostrar las infracciones.

“Cada uno es como de 85 dólares, pero no los hemos pagado”, subrayó.

Vega dijo que tal vez el método de automation funcionaría ya que con la maquinaria es más rápido cargar y descargar los chasis, pero teme que, de aprobarse, este no fuera tan eficiente ya que esta sería manejada por los mismos trabajadores del puerto.

Piden que se honre el tiempo de los camioneros

Jazmín Esqueda, trabajadora de United Clean Trucks Inc. (UCTI), dijo que dentro del puerto debería de haber más organización ya que, dependiendo de la línea con la que van a recoger la mercancía, en ocasiones les cancelan, incluso media hora antes, asegurando que están cerrados para el almuerzo o para la hora de salir.

“Por ejemplo, los trabajadores del puerto toman su descanso de las 12 a la 1 de la tarde, pero algunos desde las 11:30 de la mañana ya no te contestan”, explicó. “Otras veces si el chofer llega a las 3:30 de la tarde, le dicen que ya no porque ellos cierran a las 4 de la tarde; así que los choferes tienen que regresar después”.

María Sánchez, dueña de UCTI, opina que los puertos están utilizando a las compañías de camiones como bodegas

“Nos utilizan para que nosotros lidiemos para buscar espacio para todos estos contenedores. Si necesitamos el negocio tenemos que lidiar con los contenedores”, dijo María “Si estuviéramos trabajando en un mundo perfecto, el contenedor que entra tendría que salir el mismo día… A mí no me conviene tener contenedores vacíos aquí”.

Edmundo Vega muestra la cantidad de multas que ha recibido por dejar los contenedores estacionados en la calle. (Jacqueline García/La Opinión)

María asegura que es tanto el estrés que ha vivido últimamente con los vecinos que se quejan de su presencia, que ella ya está en espera de un nuevo local para poder mudarse con su negocio.

“Yo trato de explicarles a los vecinos, que si yo hubiera sabido de este problema nunca hubiera comprado aquí”, aseveró María, añadiendo que nunca han dejado un contenedor por largos períodos de tiempo. Lo máximo han sido unos 20 minutos.

“Necesitamos ayuda del puerto, que no nos atasquen (llenen) de contenedores y que no nos cancelen las citas”, enfatizó María.

Trabajando en conjunto

Tras enterarse de lo sucedido, el concejal Joe Buscaino, representante de Wilmington, dijo que su oficina está trabajando activamente con el Puerto de Los Ángeles para identificar lotes viables disponibles en el extremo industrial de Wilmington. El objetivo es reubicar estos negocios de almacenamiento de contenedores y camiones lejos de las áreas residenciales.

“También estoy formando un grupo de trabajo para abordar rápidamente los problemas de los residentes y del vecindario”, añadió Buscaino. “Los residentes de Wilmington siempre han sufrido las peores consecuencias de vivir junto al puerto de contenedores más grande del país. Continuaré luchando para asegurar que sus sacrificios sean reconocidos y abordados durante este tiempo sin precedentes”.

El martes uno de los contenedores se volcó sobre un auto estacionado. (Jacqueline García/La Opinión)

El puerto de Los Ángeles indicó que también ya están al tanto del problema que está causando los contenedores vacíos en áreas residenciales.

Phillip Sanfield, portavoz del puerto, dijo que la policía del Puerto de Los Ángeles ha aumentado su presencia en las carreteras del área como resultado de las preocupaciones de los ciudadanos.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con grupos de vecinos de Wilmington y ciudadanos preocupados para aliviar la situación”, dijo Sanfield. “La Policía del Puerto de Los Ángeles hará cumplir todas las leyes de seguridad y transporte por carretera y hará todo lo posible para mejorar la situación lo más rápido posible”.