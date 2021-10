‘Montar un altar es una labor de amor’, dice joven madre que pierde a esposo y primo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Illian Herrera-Fifita montar un altar para honrar la memoria de su esposo que murió a causa del cáncer, y a su primo hermano, a quien la pandemia le cobró la vida, un mes y medio después, el verano pasado, la ha ayudado a sobrellevar su dolor.

“Poner el altar y conseguir todos los materiales necesarios me ha distraído de mi pena. Ha sido divertido, pero también triste porque ellos ya no están”.

Illian le puso por nombre Voces Forever al altar, porque tanto a su esposo como a su primo hermano les gustaba cantar.

A esta joven madre de 29 años, el destino le jugó una dura jugada cuando perdió a su esposo de origen Tongo, John Taufa Fifita, el 1 de julio después de una lucha de 20 meses contra el cáncer.

Fifita murió a los 30 años de edad. Le sobreviven sus hijos John de 5 años y Noah de 2 años.

Un mes después de sepultar a su esposo, Illian recibió la noticia de que su primo hermano, Geovany Rosales Arias de 27 años murió a causa de covid-19 en México.

Más de un mes lleva Illian Herrera-Fifita montando su ofrenda para el Día de Muertos. (Cortesía PH)

La misma mañana que murió su esposo, Illian, hija de padres mexicanos, se prometió a sí misma hacer todo lo posible por mantener viva su memoria.

“No quiero que sus hijos olviden que era el mejor padre y un esposo maravilloso”, dice.

En ese momento pensó que en el Día de Muertos, le levantaría un altar.

“No tenía idea de en qué me estaba metiendo”.

Illian dice que a ella nunca se le había ocurrido antes poner una ofrenda a sus muertos.

“Al principio lo veíamos como una celebración religiosa, pero poco a poco mi esposo y yo, aprendimos que es algo cultural y nos fuimos interesando por la celebración del Día de Muertos como una tradición para mantener la memoria de nuestros seres queridos que se nos han adelantado”.

La pérdida de su esposo y su primo aún las sigue procesando. “Hay unos días más difíciles que otros. Hay cosas que no quiero ver ni hacer. No lo puedo superar, pero me ayuda tener el apoyo de mi familia y ver a mis niños que son muy felices y alegres”.

Illian Herrera-Fifita con sus hijos John y Noah Fifita. (Cortesía PH)

Con sus propias manos, Illian ha construido bases de madera, un arco de metal y confeccionado casi mil flores de papel para el altar Voces Forever.

Ha recorrido las calles de Los Ángeles buscando flores frescas de cempasúchil, fruta de la temporada, pan de muerto, calaveritas de dulce, vino, un árbol de la vida, telas, velas, incienso y cuadros.

A través de Internet logró contactar al artista oaxaqueño Armando Jiménez, nieto de Manuel JIménez, un legendario artesano oaxaqueño, quien le diseñó un alebrije en forma de alce.

“El sueño de mi esposo era ver un alce en vivo. Nunca se le hizo realidad”.

Illan se esmeró por colocar en el altar aquellos objetos más apreciados por su compañero. “Era un fan de Los Dodgers. Así que le puse su jersey y su cachucha de Los Dodgers”.

Pero también su instrumento musical favorito, el ukulele. “Le gustaba mucho la música y cantar. Tocaba el piano y el ukulele”.

Dice que ambientará el altar con un video de su esposo, cantando la canción Recuérdame de la película Coco.

“Mi esposo era hijo de padres inmigrantes de Tonga. Pero al casarse con una hija de inmigrantes de México, lo adoptamos como mexicano. A él le encantaba la comida mexicana e ir a México”.

Por eso en su altar, le pondrán sus platillos favoritos: los tamales de piña, el asado y los hot dogs.

También le puso una bandera de Tonga, un país conformado por un conjunto de islas en el Pacífico Sur de Asia, de donde provienen sus padres.

Geovany Rosales Arías, fallece por covid-19. (Cortesía)

En su altar, Illian también honra la memoria de su sobrino Geovany Rosales Arías, quien perdió la vida el 26 de agosto en Mazatlán, México. A su corta edad, Geovany era un arquitecto exitoso y un tenor nato.

“Mi esposo y mi primo se fueron muy jóvenes, de manera inesperada. De su pasión por la música y el canto, salió el título del altar Voces Forever”.

Es lo menos que puedo hacer por ellos y por eso mi altar es Voces Forever, dice Illian quien ha convertido dos lamentables pérdidas en su familia en motivo de celebración por sus vidas.

Confía que lleva más de un mes preparando el altar. “He hecho varios viajes al centro de Los Ángeles por los materiales, por las flores. Es mucho trabajo, pero no me pesa. Me gusta hacerlo porque es una labor de amor”.

Voces Forever una expresión bilingüe que unifica a las dos culturas en las que nació y creció su autora. (Cortesía PH)

Dice que tras esta experiencia se siente mejor preparada para la ofrenda del próximo año.

“Nunca pensé que era capaz de hacer un altar y usar un serrucho para armar una caja. Estoy muy orgullosa de mí misma, porque con el apoyo de amigos y familiares lo logré”.

Y revela que año tras año, quiere seguir poniendo un altar. “No quiero que mis hijos olviden a su padre”, dice entre triste y contenta.

Illian montó el altar Voces Forever en su casa de Sylmar, pero planea llevarlo el sábado 30 de octubre a el Hollywood Forever Cemetery para exhibirlo durante el Festival del Día de los Muertos.

“Con este altar quiero también inspirar a la gente joven a seguir esta tradición para que las nuevas generaciones no la olviden y la sigan perpetuando”.