Dave Chappelle está “dispuesto” a reunirse con grupos LGBTQ tras polémica por especial de Netflix

El comediante estadounidense Dave Chappelle decidió romper el silencio y ofreció reunirse con la comunidad LGBTQ luego de ser tachado como transfóbico por lo dicho durante su nuevo especial lanzado en Netflix, “The Closer”.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso se dijo “más que dispuesto” a reunirse con grupos LGBTQ, luego de que su especial desatara críticas y protestas en las instalaciones de la sede de Netflix en Los Ángeles la semana pasada, y que los manifestantes aseguraran que el comediante se negó a hablar con ellos.

“No es verdad. Si me hubiesen invitado, habría aceptado, aunque no tengo claro de qué hablaríamos“, sentenció Dave Chappelle en el video compartido desde su perfil. “Dije lo que dije y escuché lo que dijeron. Dios, ¿Cómo no podría?”, agregó.

Asimismo, indicó que no hará oídos sordos a lo que la comunidad tiene que decir; sin embargo, no dejará que las amenazas en internet lo silencien: “A la comunidad transgénero, estoy más que dispuesto a darle espacio. Pero no pueden decirme qué hacer. No me doblo ante las demandas de los demás”.

Dicha polémica se desató luego de que Chappelle hiciera fuertes declaraciones durante su rutina de stand-up producida por Netflix, en ella sugirió que el “género es un hecho” y acusó a la comunidad LGBTQ de ser “muy sensible”.

Por supuesto, esto no fue bien recibido por los grupos LGBTQ, quienes condenaron el discurso del comediante argumentando que los estereotipos sobre minorías pueden causar daño en la vida real, algo que ha venido sucediendo por años.

Ante la ola de críticas y protestas no solo en redes sociales, sino a las afueras de la sede del gigante del entretenimiento en Los Ángeles, California, el jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, salió a hablar al respecto, aunque la respuesta no fue del agrado del público.

Por medio de un correo electrónico enviado al equipo que más tarde fue difundido por varios medios de comunicación, Sarandos expresó que “el contenido en pantalla no se traduce en daño directamente en la vida real”, y que la compañía apoyaría “la libertad artística”.

