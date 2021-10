Gisella Aboumrad dice que Alicia Machado le tiene celos por Pablo Montero en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado es quien ha sido la polémica durante su estancia en “La Casa de los Famosos“. La ex Miss Universo es quien no la ha temido ha decir lo que piensa sin importar las consecuencias que le ha traído bastantes conflictos.

Después de un malentendido con Pablo Montero, la casa se puso más tensa de lo normal. A estas últimas, ya los famosos están en la recta final del programa y faltan pocas semanas para coronar al ganador del programa. Recordemos también que ya los habitantes llevan más de 60 días en confinamiento y sin comunicación con el exterior.

Cualquier problemita por más pequeño que sea se magnifica dentro de la casa y eso fue lo que sucedió con Gisella Aboumrad. La que fuera parte del elenco de “La Suerte de Loli” se puso triste después de escuchar como Machado se refiriera a ella como una “chacha”.

No es para nadie un secreto que Gisella intenta complacer a Pablo en todo lo que él quiere y los habitantes se han percatado de esto. Gisella le lava la ropa a Pablo y trata de siempre consentirlo ya que parece tener sentimientos por él.

Gisella recordó que Alicia alguna vez le dijo que se cuidara ya que Pablo era de armas tomar. La actriz interpretó esto como que posiblemente Alicia tenía celos de la cercanía entre Pablo y Gisella.

“Alicia dijo que ella sabía como tu te comportabas con las mujeres”, le contó Gisella a Pablo. “Que ella sabía, que había sido tú pareja, que ella sabía que me traías de tu chacha. Y, o sea, si tu haces el desayuno, me parece correcto que yo lave… ¿Estás celosa? ¡Qué bueno! Me parece muy bien. Me parece maravilloso. La mujer que es el peor estereotipo de belleza del mundo — una ex Miss Universo le tiene celos“.

En el patio, hablando con Pablo y Verónica Montes, Gisella estaba llorando y externó que lo que le dolió es que Alicia la llamara “chacha”.

“La Casa de los Famosos” está disponible 24/7 en Telemundo.com y de lunes a viernes a las 7pm/6c en Telemundo.

