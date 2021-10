Caos en LAX: Evacúan a 300 personas en un incidente de seguridad, hay detenidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un incidente de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) provocó una parada en tierra completa de todos los vuelos el jueves por la noche y obligó a evacuar a cientos de viajeros.

Según LAX, se recibió un reporte alrededor de las 7:30 p.m. sobre una persona con un arma de fuego en la Terminal 1.

We are aware of police activity in or near Terminal 1. The FAA has a ground stop in place for LAX. Please check your flight status and watch for police activity. Follow us here for further details as they are available. — LAX Airport (@flyLAXairport) October 29, 2021

Al menos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según ABC 7.

Las detenciones ocurrieron después de que la policía respondiera a los informes de una persona con un arma de fuego el jueves por la noche, lo que obligó a evacuar a cientos de viajeros.

El aeropuerto informó de la detención de una persona y dijo que no se hicieron disparos ni se recuperaron armas. Aproximadamente 300 pasajeros fueron evacuados de la terminal a las pistas de los aviones. LAX dijo que mientras salían, dos personas sufrieron heridas leves a moderadas y fueron tratadas por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Una tercera persona fue enviada al hospital. Statement about tonight's security incident inside Terminal 1. If you are flying tonight check your flight status. pic.twitter.com/AMDTqy6CSK— LAX Airport (@flyLAXairport) October 29, 2021

Videos compartidos en Twitter muestran a los pasajeros alineados a lo largo de una pared cerca de las vías de rodaje de aviones. #BREAKING: An incident, first thought to be an active shooter, inside terminal 1 at @flyLAXairport caused ~100 people to flee onto the airfield. The @FAANews has ordered a ground stop for the north end of the airport. #LAX confirms no active shooter. @RoadSageLA in #Sky9. pic.twitter.com/eQ9DEEFEcW— Mike Rogers (@MikeRogersTV) October 29, 2021 #LAX pic.twitter.com/4eORvHYxlf— uncle k (@ks572) October 29, 2021

A partir del jueves a las 8:53 p.m., el lado sur del aeródromo estaba abierto a vuelos, pero el lado norte permaneció cerrado. It appears we are being let back in to #LAX terminal 1 pic.twitter.com/mE2h9IpWmI— Brady Borcherding (@Borcherding14) October 29, 2021

LAX informó a los pasajeros que se auto-evacuaron de la Terminal 1 antes que pueden reclamar sus pertenencias en el área de reclamo de equipaje dentro del nivel inferior de la Terminal 1. Passengers who self-evacuated from Terminal 1 earlier can reclaim their belongings at baggage claim inside the lower level of Terminal 1.— LAX Airport (@flyLAXairport) October 29, 2021

Se les pidió a los viajeros que verifiquen el estado de su vuelo y que estén atentos a la actividad policial, que continúa, mientras las autoridades investigan el incidente.