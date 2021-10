Lenny Kravitz viaja a México y desata rumores de nueva música

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante Lenny Kravitz se volvió tendencia en redes sociales luego de dar a conocer que se encuentra en territorio mexicano, desatando el furor entre sus fanáticos latinoamericanos y levantando sospechas sobre nueva música. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Con una inesperada fotografía en la que destacó como ubicación el bello estado de Chihuahua, el intérprete de “Fly Away” compartió los detalles de su escapada a México, y de acuerdo a lo que mostró, se trata de una visita por motivos de trabajo.

En la comentada imagen se aprecia a Lenny Kravitz posando junto a un águila mientras porta un total black look de cuero y sus característicos lentes de sol, mirando fijamente al lente de la cámara. Además, destacó que el paisaje que se vislumbra de fondo es desértico.

“Tick tock tick do do do do”, escribió el papá de la actriz Zoë Kravitz para acompañar la postal sin dar más detalles al respecto. No obstante, su publicación no hizo más que levantar sospechas entre sus seguidores sobre un nuevo material discográfico del cantante.

“Brillante foto, que viva Méxicoooo”, “Que onda mi Lenny, caele a mi casa a hechar una cheve”, “Bienvenido a Chihuahua, ojalá te pueda encontrar” y “Nunca me habían dado tantas ganas de visitar Chihuahua”, son algunas de las respuestas que se leen bajo la publicación del famoso.

Si bien Kravitz no ha confirmado este rumor, sí que ha dado a conocer qué otros planes tiene para concluir el año. Dentro de dichos proyectos destacan el lanzamiento de tres discos de estudio y un libro de memorias, por lo que en los próximos meses tiene preparadas varias sorpresas. View this post on Instagram A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Te puede interesar:

Lenny Kravitz se une a campaña contra el racismo de la ONU

Video: Salma Hayek recibe una sorpresa de Lenny Kravitz en pleno escenario

La hija de Jennifer Lopez recibe clases de guitarra de Lenny Kravitz