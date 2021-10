“Se arruinó la cara”: Le dicen de todo a Christian Nodal tras mostrar sus nuevos tatuajes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ahora sí se le pasó a mano a Christian Nodal con los tatuajes, al menos así se lo hicieron saber algunos usuarios de redes sociales, quienes criticaron las nuevas figuras que el prometido de Belinda se plasmó en el rostro.

Resulta que el intérprete de “Adiós Amor” y “Botella tras Botella” está a punto de lanzar su nuevo álbum musical que lleva por nombre Forajido, del que hasta el momento únicamente ha compartido breves adelantos.

Sin embargo, lo que en días recientes ha llamado la atención de sus fanáticos fue la serie de tatuajes que agregó a la colección de más de 40, pues aunque las nuevas imágenes fueron justificadas con el próximo proyecto no fueron bien vistos por los internautas, quienes le dijeron de todo.

Y es que, en esta ocasión, el cantante tomó una decisión que fue calificada como “extrema y precipitada” por algunos seguidores de Instagram, red social en la que se han viralizado algunas fotografías en las que presumió cómo luce con la palabra Forajido, la cual acompañó con una bolsa de dinero y una herradura plasmados en un costado de su rostro a la altura de la sien, exactamente entre la frente, la oreja y la mejilla.

La imagen que fue retomada por el perfil del programa de espectáculos ‘Chisme No Like‘ recibió todo tipo de comentarios en los que algunos usuarios se mostraron respetuosos por la decisión de Nodal, pero la gran mayoría se le fue encima al asegurar que ya era un exceso, por lo que incluso ya había arruinado por completo su rostro.

“Hay no, como se arruinó la cara“, “Cantará genial pero cada día más naco, con tanto tatuaje se ve dado al catre“, “No me gustan sus Tatuajes y menos en el rostro“, “De por si no es agraciadito el niño y luego con esas cosas“, “Ridículo“, “Pasó a ser uno más del montón“, “Ni con tanto dinero puede comprar un poco de clase, inmadurez a todo lo que da, como le puede gustar a Belinda“, fueron solo algunos mensajes en los que demostraron que no están de acuerdo en ver al cantante con tantos tatuajes.

